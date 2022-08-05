«Газпром» сжигает газ вместо поставок в страны ЕС — Finance.ua
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«Газпром» сжигает газ вместо поставок в страны ЕС

Энергетика
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Фото: Арі Лейн
Фото: Арі Лейн
Российский «Газпром», начиная с мая, сжигает газ вблизи компрессорной станции «Портовая» и одноименного LNG-терминала.
Об этом сообщает финское издание Yle, передает Интерфакс-Украина.
Издание уточняет, что большое пламя бушует на территории, где расположены эти объекты, уже несколько недель. Его видно даже из Финляндии.
Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров NASA демонстрируют, что на LNG-терминале пожары начали фиксировать с 22 мая, когда «Газпром» снизил транзит в Европу по газотранспортной системе Украины и перестал использовать в полном объеме оплаченные и забронированные мощности.
Пожары, свидетельствующие о сжигании газа на КС «Портовая», стали появляться с 17 июня. Тогда в течение нескольких дней суточная прокачка газа по «Северному потоку» была уменьшена со 167 млн куб. м до 67 млн куб. м.
По материалам:
Економічна Правда
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