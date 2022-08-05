«Газпром» сжигает газ вместо поставок в страны ЕС — Finance.ua

«Газпром» сжигает газ вместо поставок в страны ЕС Сегодня 03:03 — Энергетика

Фото: Арі Лейн

Российский «Газпром», начиная с мая, сжигает газ вблизи компрессорной станции «Портовая» и одноименного LNG-терминала.

Об этом сообщает финское издание Yle, передает Интерфакс-Украина

Издание уточняет, что большое пламя бушует на территории, где расположены эти объекты, уже несколько недель. Его видно даже из Финляндии.

Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров NASA демонстрируют, что на LNG-терминале пожары начали фиксировать с 22 мая, когда «Газпром» снизил транзит в Европу по газотранспортной системе Украины и перестал использовать в полном объеме оплаченные и забронированные мощности.

Пожары, свидетельствующие о сжигании газа на КС «Портовая», стали появляться с 17 июня. Тогда в течение нескольких дней суточная прокачка газа по «Северному потоку» была уменьшена со 167 млн куб. м до 67 млн куб. м.

Економічна Правда По материалам:

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