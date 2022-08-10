Эмбарго ЕС и Британии на импорт угля из россии вступило в силу — Finance.ua
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Эмбарго ЕС и Британии на импорт угля из россии вступило в силу

Энергетика
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Эмбарго ЕС и Британии на импорт угля из россии вступило в силу
Эмбарго ЕС и Британии на импорт угля из россии вступило в силу
Европейский Союз и Великобритания с 10 августа останавливают импорт российского угля в ответ на войну России против Украины.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Эмбарго Евросоюза на импорт российского угля вошло в пятый санкционный пакет, утвержденный в апреле.
Решение предполагало, что с августа вводится запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России.
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Введение европейского эмбарго принесет России примерно 8 миллиардов евро потерь дохода в год и влияет на четверть ее импорта угля.
В Великобритании поправка в рамках санкционного режима против россии о запрете импорта угля вступила в силу 21 июля.
Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и продуктов из угля и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямо или косвенно, этих товаров.
Она также запрещает техническую помощь, финансовые услуги и средства, а также брокерские услуги, связанные с этими товарами.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам:
Європейська правда
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