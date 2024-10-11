Европейские партнеры выделят Украине 435 миллионов долларов на восстановление телекоммуникаций — Федоров
Европейские партнеры выделят 435 миллионов долларов на улучшение связи и возобновление телекоммуникаций в Украине.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отметил, что средства выделят для Lifecell LLC и Datagroup-Volia. Их направят на восстановление телекоммуникаций, покупку нового оборудования, чтобы увеличить интернет-покрытие в Украине и улучшить мобильную связь.
«Стабильная связь — неотъемлемая часть нормальной жизни каждого человека. Несмотря на постоянные попытки врага уничтожить телеком-сеть, украинцы должны иметь возможность вызвать экстренные службы, общаться с родными, работать и учиться онлайн. Сейчас важным фактором для стабильной работы связи являются инвестиции», — отметил Федоров.
Министерство цифровой трансформации приняло 7 решений для стабилизации мобильной связи при отключении электричества. В частности, операторов обязали до 1 декабря подключить до 25% их сетей к генераторам, которые способны работать более 72 часов без света, а остальное оборудовать аккумуляторами, которые выдержат 10 часов без электричества.
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Правда, Минцифры не объясняет, что будет за невыполнение этих требований. В «Киевстаре» уже указали, что установить генераторы на части крыш невозможно, ведь это запрещено строительными нормами.
«Генератор — это не панацея. Он требует много ресурса. Нужно каждый день подвозить горючее, производить техобслуживание и ремонт. Они ломаются, ведь их роль в нормальной жизни — резервное питание, а не постоянное», — говорит Юрий Задоя.
По подсчетам Forbes, обеспечение 10 часов мобильной связи при отключениях обойдется операторам в 2−3 млрд грн. Те уже заявили, что уже потратили по 0,5−1 млрд грн на адаптацию оборудования к отключениям.
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