Европейские кинопроизводители прокомментировали решение Трампа ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы — Finance.ua

Европейские кинопроизводители прокомментировали решение Трампа ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы 06.05.2025, 02:27 — Мир

Европейские кинопроизводители прокомментировали решение Трампа ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы

Решение Дональда Трампа ввести пошлины в 100% на кино, произведенное в других странах, повлекло за собой волну критики и обеспокоенности в мировой киноиндустрии. Продюсеры из Германии, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии назвали инициативу «сумасшедшей» и «лишенной логики», указывая на ее потенциально разрушительное влияние на независимых дистрибьюторов и международное сотрудничество.

Об этом пишет Deadline.

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По мнению представителей индустрии, такая политика может сделать невозможным производство малобюджетных проектов. Более того, это способно серьезно ударить по стриминговым платформам, которые строят бизнес на международном контенте.

Эксперты подчеркивают, что ведущие франшизы, например, «Аватар» и «Миссия невозможна», снимают за границей. Более того, задуманное Трампом может привести к резкому сокращению рабочих мест и общих объемов производства.

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«Все, кто радуется, что это якобы принесет рабочие места в США, должны понять — это будет иметь обратный эффект. Мало- и среднебюджетные проекты станет невозможно снимать, и это приведет к потере множества рабочих мест — от ассистентов продюсера до сценаристов и специалистов по постпродакшену. Кроме того, уменьшится объем крупнобюджетного контента, ведь студии не смогут снимать так много из-за роста расходов», — отметил в комментарии изданию один из «ветеранов» киноиндустрии США, пожелавший не раскрывать свое имя.

Однако некоторые представители индустрии сомневаются в реализуемости таких мероприятий и подчеркивают, что «нельзя диктовать творческим людям, какие истории они могут рассказывать». Многие считают, что это заявление Трампа — не более чем очередной импульсивный шаг, не подкрепленный долгосрочным планом.

Українські Новини По материалам:

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