Европейские санкции не работают: импорт российского чугуна вырос на 90% — Finance.ua

Европейские санкции не работают: импорт российского чугуна вырос на 90% Сегодня 06:17 — Мир

Европейские санкции не работают: импорт российского чугуна вырос на 90%

В течение трех лет после вторжения в Украину, несмотря на санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от экспорта в ЕС. Особенно это касается металлов и полезных ископаемых, в том числе чугуна и стальных полуфабрикатов, которые россия продолжает поставлять в Евросоюз.

Об этом сообщает MetalMiner

«В 2024 году российский экспорт превысил 2,75 млрд долларов. Однако, согласно последним данным, импорт чугуна в ЕС из россии вырос до 474 540 тонн в январе 2025 года. Это является значительным ростом по сравнению с 36 300 тоннами, которые наблюдались в январе 2024 года. 2024», — указывает издание.

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С января по февраль этого года чугун, полуфабрикаты из стали и железо прямого восстановления занимали первое место в списке импорта ЕС из россии. В общей сложности ЕС закупил 1,35 млн тонн металлургического сырья российского происхождения, что на 71% больше, чем в прошлом году, выяснили в издании.

«Эксперты начали выражать сомнения относительно эффективности нынешних санкций, включая существование „исключений“, позволяющих производителям стали в россии продолжать экспорт на рынки ЕС. К тому же на европейских рынках металлопродукция из россии продается по более низким ценам, что вредит украинским экспортерам и европейским производителям и требует исправления», — указывают в MetalMiner.

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Там напомнили, что на европейских рынках действует квотная система импорта российских полуфабрикатов, таких как заготовки, слябы и чугун. Эту квоту постепенно сокращали, и предполагалась полная отмена. В результате россия продавала эти материалы по более низким ценам, создавая искажение рынка.

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