Европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев — Finance.ua
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Европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев

Мир
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Европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев
Европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев
В столице Венгрии продлили бесплатный проезд для украинских беженцев. Ездить в общественном транспорте Будапешта без оплаты можно будет до 30 сентября 2024 года.
Не будет действовать льгота только по некоторым маршрутам, сообщает Будапештский транспортный центр.
Бесплатный проезд для украинских беженцев в Будапеште был введен с 4 марта 2022 года. В этом году льготу еще раз продлили — до 30 сентября 2024 года.
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Но с 1 апреля 2024 года возможность бесплатного проезда для украинских беженцев не будет распространяться на участок пригородных «голубых» автобусов и электрички HÉV в пределах Будапешта.
Воспользоваться бесплатным проездом можно, как и прежде, предъявив украинский документ, по которому можно идентифицировать личность. В частности, один из следующих:
  • паспорт;
  • удостоверение личности;
  • вид на жительство;
  • студенческий билет иностранных студентов, обучающихся в Украине;
  • любой другой документ по украинскому адресу проживания для других иностранных граждан.
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С этими документами можно бесплатно ездить во всем транспорте Будапешта, кроме:
  • экспресса 100E в аэропорт;
  • фуникулера в Будайскую крепость;
  • экскурсионных рейсов;
  • катеров.
Транспортная компания Будапешта просит своих пассажиров оказывать помощь беженцам из Украины, путешествующим в общественном транспорте в городе.

Страхование для выезда за границу 🔍

По материалам:
РБК-Україна
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