Европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев — Finance.ua

Европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев Сегодня 15:31 — Мир

Европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев

В столице Венгрии продлили бесплатный проезд для украинских беженцев. Ездить в общественном транспорте Будапешта без оплаты можно будет до 30 сентября 2024 года.

Не будет действовать льгота только по некоторым маршрутам, сообщает Будапештский транспортный центр.

Бесплатный проезд для украинских беженцев в Будапеште был введен с 4 марта 2022 года. В этом году льготу еще раз продлили — до 30 сентября 2024 года.

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Но с 1 апреля 2024 года возможность бесплатного проезда для украинских беженцев не будет распространяться на участок пригородных «голубых» автобусов и электрички HÉV в пределах Будапешта.

Воспользоваться бесплатным проездом можно, как и прежде, предъявив украинский документ, по которому можно идентифицировать личность. В частности, один из следующих:

паспорт;

удостоверение личности;

вид на жительство;

студенческий билет иностранных студентов, обучающихся в Украине;

любой другой документ по украинскому адресу проживания для других иностранных граждан.

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С этими документами можно бесплатно ездить во всем транспорте Будапешта, кроме:

экспресса 100E в аэропорт;

фуникулера в Будайскую крепость;

экскурсионных рейсов;

катеров.

Транспортная компания Будапешта просит своих пассажиров оказывать помощь беженцам из Украины, путешествующим в общественном транспорте в городе.

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