Где можно воспользоваться бесплатным проездом в Европе — Finance.ua

Где можно воспользоваться бесплатным проездом в Европе Сегодня 13:34 — Личные финансы

Где можно воспользоваться бесплатным проездом в Европе

Город Монпелье во Франции вводит бесплатный общественный транспорт для всех жителей. Мероприятие, объявленное в феврале 2023 года, вступило в силу в Монпелье.

С 21 декабря все жители муниципалитета Монпелье во Франции могут воспользоваться бесплатным общественным транспортом.

Переход на бесплатный общественный транспорт для жителей проходил постепенно. В 2020 году общественный транспорт стал бесплатным в выходные дни, а в сентябре 2021 года — в любой день недели для людей старше 65 лет или младше 18 лет. Гостям города и туристам все равно придется платить 1,6 евро за поездку, а жители могут ездить бесплатно.

Согласно отчету регионального офиса аудита, бесплатный общественный транспорт в Монпелье обходится бюджету в 42 миллиона евро в год. Однако мэр говорит, что реализация проекта обойдется всего в 29 миллионов евро в год, примерно 5% текущего бюджета мегаполиса. Также в Монпелье ликвидируют билетные автоматы, благодаря чему хотят сэкономить 1,5 миллиона евро.

Трамваи и автобусы бесплатны во французских муниципалитетах Нант, Дюнкерк и других. А Монпелье стал первым крупным городом Франции, предлагающим бесплатный общественный транспорт.

В каких еще городах Европы транспорт бесплатный

После референдума 2013 года жители Таллина, столицы Эстонии, подавляющим большинством проголосовали за бесплатный общественный транспорт. Так, бесплатный городской транспорт функционирует в городе без серьезных сбоев уже почти десять лет. Хотя некоторые аналитики говорят, что это не привело к уменьшению количества автомобилей на улицах.

Во французском городе Дюнкерк введение для горожан бесплатных автобусов и трамваев действительно привело к уменьшению трафика. С 2018 года жители города могут ездить в общественном транспорте бесплатно.

Исследование, проведенное через несколько месяцев после введения инициативы, показало, что местные жители уже не охотно ездят на собственных авто. Более половины опрошенных сказали, что регулярно ездят на автобусах. Около 5% даже отметили, что наличие бесплатных автобусов помогло убедить их продать свой автомобиль или не покупать второй.

Город Обань (также во Франции) стал первооткрывателем во внедрении первой сети бесплатного транспорта в мире. Общественный транспорт здесь бесплатный с 2009 года. Изначально инициатива рассматривалась как простой тест, но имела большой успех. Через три года по городу ежедневно ездило на 5000 автомобилей (на 10%) меньше, чем раньше. Популярность общественного транспорта также выросла на 235%.

Кашкайш (Cascais) пока является единственным муниципалитетом в Португалии с бесплатным проездом в общественном транспорте. И доволен результатами.

Муниципалитет Ливиньо в итальянских Альпах предлагает бесплатный общественный транспорт с 7:30 утра до 20:00 вечера.

Многие бы обрадовались, если бы Амстердам ввел полностью бесплатную сеть общественного транспорта. Этого еще не сделали, однако городские паромы, курсирующие по каналам города, бесплатны для велосипедистов и водителей мопедов.

Самоков — город в Болгарии с населением около 27 000 жителей, расположенный у подножия гор Рыла на пути к известному горнолыжному курорту Боровец. Сначала инициативу по бесплатному транспорту рассчитывали только на местных жителей, но через два года после запуска общественный транспорт стал бесплатным для всех.

Велене — шестой по величине город в Словении. У города есть план стать климатически нейтральным и умным городом до 2030 года. В Велене есть сеть бесплатных желтых автобусов. Особой локацию также делает одноименное озеро, самое глубокое в стране. Туда можно добраться автобусом бесплатно.

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