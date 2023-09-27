В европейской столице отменяют льготный проезд для украинцев — Finance.ua

В европейской столице отменяют льготный проезд для украинцев Сегодня 08:24 — Личные финансы

В европейской столице отменяют льготный проезд для украинцев

Льготный проезд для украинских беженцев в транспорте Праги будет действовать только до 30 сентября. С 1 октября проездные билеты придется покупать по стандартным тарифам.

Об этом пишет proukrainu.blesk.cz.

Стоимость проездных билетов на городской транспорт:

месяц (30 дней) — 550 чешских крон (885 грн);

квартал (90 дней) — 1480 чешских крон (2383 грн);

год (365 дней) — 3650 чешских крон (5877 грн).

В то же время, есть немало льгот на проезд для людей уязвимых категорий, которыми могут воспользоваться украинцы с временной защитой. К примеру:

дети до 6 лет в сопровождении старшего — бесплатно;

дети 6−15 лет — бесплатно в Праге и за 50% стоимости проезда в регионе;

дети 15−18 лет и студенты 18−26 лет — льготный проезд в Праге и 50% стоимости — в регионе;

пенсионеры 60−65 лет — льготный проезд в Праге;

пенсионеры от 65 лет — бесплатный проезд в Праге, скидка 50% в регионе.

люди с инвалидностью — в Праге проезд бесплатный, за исключением поездов, в регионе скидка 75%.

Также льготы на транспорт получают люди в затруднительном материальном положении, но в эту категорию украинцы с временной защитой не входят.

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