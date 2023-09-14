Европарламент призвал арестовать активы руководства беларуси и передать Украине — Finance.ua

Европарламент призвал арестовать активы руководства беларуси и передать Украине
Европейский парламент призвал найти правовые пути, чтобы арестовать активы белорусского руководства и направить их на восстановление Украины.
Об этом говорится в принятом в среду докладе об отношениях ЕС с беларусью.
В утвержденном документе Европарламент «призывает ЕС и его государства-члены найти правовые пути для ареста активов белорусского руководства и связанных с ним белорусских структур, причастных к военным действиям россии, и, по возможности, использовать их для поддержки восстановления Украины».
Европарламент считает, что, сделав возможным неоправданную агрессивную войну россии против Украины, режим лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных россией, что предусматривает ответственность за разрушение и ущерб, причиненный Украине.
Депутаты считают также, что специальный международный трибунал в отношении преступления агрессии, совершенного россией против Украины, должен иметь юрисдикцию для расследования преступлений не только президента россии владимира путина и российского политического и военного руководства, но и белорусского руководства.
Отдельные депутаты призвали ЕС и его государства-члены расширить и усилить область применения санкций и принять новый пакет санкций против беларуси и россии.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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