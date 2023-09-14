Европарламент призвал арестовать активы руководства беларуси и передать Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европарламент призвал арестовать активы руководства беларуси и передать Украине

Казна и Политика
30
Европарламент призвал арестовать активы руководства беларуси и передать Украине
Европарламент призвал арестовать активы руководства беларуси и передать Украине
Европейский парламент призвал найти правовые пути, чтобы арестовать активы белорусского руководства и направить их на восстановление Украины.
Об этом говорится в принятом в среду докладе об отношениях ЕС с беларусью.
В утвержденном документе Европарламент «призывает ЕС и его государства-члены найти правовые пути для ареста активов белорусского руководства и связанных с ним белорусских структур, причастных к военным действиям россии, и, по возможности, использовать их для поддержки восстановления Украины».
Читайте также
Европарламент считает, что, сделав возможным неоправданную агрессивную войну россии против Украины, режим лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных россией, что предусматривает ответственность за разрушение и ущерб, причиненный Украине.
Депутаты считают также, что специальный международный трибунал в отношении преступления агрессии, совершенного россией против Украины, должен иметь юрисдикцию для расследования преступлений не только президента россии владимира путина и российского политического и военного руководства, но и белорусского руководства.
Читайте также
Отдельные депутаты призвали ЕС и его государства-члены расширить и усилить область применения санкций и принять новый пакет санкций против беларуси и россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.