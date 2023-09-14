Европарламент призвал арестовать активы руководства беларуси и передать Украине — Finance.ua

Европарламент призвал арестовать активы руководства беларуси и передать Украине Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Европарламент призвал арестовать активы руководства беларуси и передать Украине

Европейский парламент призвал найти правовые пути, чтобы арестовать активы белорусского руководства и направить их на восстановление Украины.

Об этом говорится в принятом в среду докладе об отношениях ЕС с беларусью.

В утвержденном документе Европарламент «призывает ЕС и его государства-члены найти правовые пути для ареста активов белорусского руководства и связанных с ним белорусских структур, причастных к военным действиям россии, и, по возможности, использовать их для поддержки восстановления Украины».

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Европарламент считает, что, сделав возможным неоправданную агрессивную войну россии против Украины, режим лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных россией, что предусматривает ответственность за разрушение и ущерб, причиненный Украине.

Депутаты считают также, что специальный международный трибунал в отношении преступления агрессии, совершенного россией против Украины, должен иметь юрисдикцию для расследования преступлений не только президента россии владимира путина и российского политического и военного руководства, но и белорусского руководства.

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Отдельные депутаты призвали ЕС и его государства-члены расширить и усилить область применения санкций и принять новый пакет санкций против беларуси и россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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