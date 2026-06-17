Европарламент одобрил самый строгий на сегодняшний день иммиграционный закон — детали Сегодня 17:00 — Мир

Европарламент одобрил самый строгий на сегодняшний день иммиграционный закон — детали

В среду, 17 июня, Европейский парламент принял закон, направленный на ускорение возвращения мигрантов без законного права на пребывание в ЕС.

Об этом пишет euronews

В чем суть

Как пишет издание, так называемый Регламент о возвращении представляет собой самое радикальное изменение миграционной политики блока за последние десятилетия. Он считается противоречивым, поскольку позволит странам ЕС создавать центры депортации за пределами блока, известные как центры возвращения, на основе соглашений со странами, не входящими в ЕС.

Эти центры могут функционировать как транзитные пункты, где люди ожидают возвращения в страну происхождения, или как места, где мигранты остаются в течение длительного времени, возможно, без ограничений во времени или гарантий возвращения. Только несовершеннолетние без сопровождения будут освобождены от этой меры, в то время как семьи с детьми могут быть переведены в эти центры.

Закон был принят 418 голосами «за», 218 — «против», 30 — «воздержались». После оглашения результатов сторонники текста аплодировали, в то время как некоторые депутаты Европарламента от правого крыла палаты скандировали «отправьте их обратно», имея в виду нелегальных мигрантов.

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Депутаты Европарламента с другой стороны ответили скандированием «позор вам».

Большинство социалистов и левых депутатов Европарламента выступили против законодательства, утверждая, что оно может подорвать основные права мигрантов.

«Это регулирование рискует нормализовать юридически сомнительные практики, которые были бы немыслимы в ЕС еще несколько лет назад», — заявила Ана Катарина Мендес, вице-президент группы Социалистов и демократов (S&D).

Помимо центров возвращения, новый закон также содержит положение, разрешающее регистрацию «места проживания или других соответствующих помещений» нелегальных мигрантов, неправительственные организации и организации гражданского общества сравнивают с известными рейдами, проводимыми Иммиграционной и таможенной службой США (ICE).

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Другие положения включают более длительные сроки содержания под стражей, более строгие запреты на въезд и новые полномочия по определению местонахождение нелегальных мигрантов.

Закон увеличивает максимальный срок содержания под стражей для нелегальных мигрантов, ожидающих возвращения, с шести месяцев до двух лет, с возможным продлением на шесть месяцев и неограниченным сроком для лиц, считающихся угрозой безопасности.

Запреты на въезд будут значительно усилены, в большинстве случаев увеличены с 5 до 10 лет, с возможностью пожизненного запрета для тех, кто считается угрозой безопасности.

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Законодательство также изменит процедуру апелляции. Согласно действующим правилам, депортации автоматически приостанавливаются, пока рассматриваются судебные апелляции.

Новый закон отменит эту автоматическую гарантию и оставит решение о приостановлении приказа о возвращении на усмотрение судов в каждом конкретном случае.

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