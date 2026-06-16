Почему Украине придется пройти долгий путь в ЕС Сегодня 21:31 — Мир

Почему Украине придется пройти долгий путь в ЕС

Открытие переговорных кластеров по пути Украины к членству в Европейском Союзе — позитивный сигнал. Однако говорить о скором вступлении пока рано.

Об этом в эфире телеканала FREEДOM отметил президент аналитического центра «Политика» Олег Лесной, пишет uatv.ua.

«После этого момента прогнозы наших партнеров будут совершенно разными. Кто-то видит нас в Европейском Союзе через несколько лет, кто-то — через 10, 15 лет и больше. Поэтому рано радоваться. Но положительный момент очевиден», — констатировал Лесной.

Он отметил, что переговорные кластеры касаются самых сложных внутренних преобразований, которые нужны, прежде всего, самой Украине.

«Это очень непростой кластер, учитывая, что реформа судебной системы — это то, что на самом деле не удавалось очень многим президентам. То есть это то, что нужно прежде всего нам, а не европейцам. Борьба с коррупцией — это тоже очень непростой вариант, потому что нужно создавать такие условия, чтобы коррупция уменьшались, а не просто говорить, а не просто говорить о том, что мы боремся. У нас есть определенные органы, которые борются лучше всего на всей планете или подталкивают Украину к борьбе, к такой деятельности. Но она не такова», — пояснил президент аналитического центра «Политика».

По его словам, выполнение требований ЕС не должно восприниматься исключительно как формальность ради будущего членства.

«Поэтому все это очень непросто. Но, опять же, нужно понимать, что мы делаем это не только для того, чтобы вступить в Европейский Союз. Мы, прежде всего, делаем это для себя. Потому что, если мы разрешим эти вопросы, то другие также будет легче решать, пусть и не намного. Вопрос коррупции — это то, чем нас бьют и друзья, и враги. Где-то справедливо, где-то не очень, где-то совершенно несправедливо. Но эти кластеры нужно закрывать. Следует показывать, что мы решаем эти проблемы. И не только показывать, но и решать», — сказал Лесной.

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