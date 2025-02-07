Европа может сильно проиграть от торговой войны между США и Китаем — ЕЦБ Сегодня 07:03 — Мир

Европа может сильно проиграть от торговой войны между США и Китаем — ЕЦБ

Член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне предупредил, что торговая война администрации США с Китаем может оказать негативное влияние на еврозону, состоящую из 20 стран.

Об этом пишет Reuters.

С июня ЕЦБ пять раз снижал стоимость кредитов, а инвесторы ожидают еще минимум трех снижений ставок в этом году, чтобы стимулировать экономику, которая пытается восстановиться после двух лет почти полной стагнации.

В прошлом месяце инфляция выросла до 2,5%, но ЕЦБ ожидает, что она вернется на уровень 2% нынешним летом, после четырех лет превышения целевого показателя.

По словам Чиполлоне, самой большой неопределенностью является торговая политика США, которая может сильно ударить по Европе еще до того, как будут введены прямые торговые барьеры в блоке.

«Это более серьезная угроза, поскольку Китай имеет 35% мировых производственных мощностей», — отметил он.

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Напомним, Евросоюз может ввести ограничения против крупных технокомпаний из Кремниевой долины, если Дональд Трамп решит ввести пошлины на европейские товары. Это может распространить торговый конфликт на сферу услуг.

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.

Во вторник Китай ввел пошлины на некоторые американские товары в ответ на новые таможенные пошлины США, что обострило торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Економічна Правда По материалам:

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