Еврокомиссия запретила приложение TikTok Lite в ЕС — Finance.ua

Еврокомиссия запретила приложение TikTok Lite в ЕС
В понедельник, 5 августа, Европейская комиссия обязала TikTok навсегда удалить программу TikTok Lite Rewards в ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Комиссия заключила соглашение с TikTok, которое не признает TikTok нарушителем Закона о цифровых услугах (DSA), поэтому на компанию не будут налагаться штрафы.
Вместо этого TikTok обязан закрыть TikTok Lite на рынке ЕС, а также не должен пытаться обойти свои обязательства, например, запустить ту же функцию под другим названием или развернуть версию.
Если TikTok не выполнит своих обязательств, к компании могут быть немедленно применены санкции, предусматривающие штрафы в размере до 6% глобального годового оборота без необходимости проведения нового расследования.
Комиссия также заявила, что будет контролировать соблюдение TikTok своих обязательств.
Функция вознаграждения в TikTok Lite, запущенная во Франции и Испании, позволяла пользователям зарабатывать баллы за выполнение действий в приложении, таких как просмотр и лайки видео. Эти баллы можно обменять на ваучеры или подарочные карты. TikTok Lite — это альтернативная версия приложения TikTok с меньшей пропускной способностью, которую компания предлагает на некоторых рынках.
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