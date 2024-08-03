В TikTok тестируют функцию поиска песен с помощью напевания — Finance.ua

В TikTok тестируют функцию поиска песен с помощью напевания 03.08.2024, 00:12 — Технологии&Авто

В TikTok тестируют функцию поиска песен с помощью напевания

В TikTok тестируют функцию, благодаря которой пользователи смогут находить песни, напевая их.

Об этом пишет TechCrunch.

Новая функция похожа на ту, которую в мае запустил YouTube Music.

Там пользователи могут находить нужную песню в приложении, подставив телефон под место, где она звучит, или напев соответствующую мелодию.

Однако в TikTok во время поиска песен можно просмотреть видео, где использовали определенную песню.

TikTok сможет легче распознать популярные песни. Кроме того, функция ищет не только песни, но и звуки, которые создали другие пользователи, пишет TechCrunch.

В настоящее время функция доступна для некоторых пользователей в выбранных регионах.

The Village Україна По материалам:

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