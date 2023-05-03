Еврокомиссия запретила импорт отдельных агротоваров из Украины после давления пяти государств ЕС — Finance.ua

Еврокомиссия запретила импорт отдельных агротоваров из Украины после давления пяти государств ЕС Сегодня 11:44 — Аграрный рынок

Еврокомиссия запретила импорт отдельных агротоваров из Украины после давления пяти государств ЕС

Европейская комиссия во вторник приняла исключительные и временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, обвинявших украинский импорт в обвале местных цен.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Запрет на импорт касается четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника — происхождением из Украины. Он направлен на устранение логистических проблем, связанных с этими товарами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

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Меры вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В этот период эти товары могут импортироваться во все государства ЕС, кроме упомянутых пяти. В то же время через их территорию может осуществляться транзит украинской продукции.

«Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, а также любой другой продукции, происходящей из Украины», — отмечают в Еврокомиссии.

Кроме того, исполнительный орган ЕС подтвердил предоставление финансовой поддержки фермерам в пяти странах — членах ЕС, решение о которой будет принято позже. Также будут приняты меры по облегчению транзита украинского зерна через «пути солидарности» в другие страны — члены ЕС и третьи страны.

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«Комиссия готова повторно ввести превентивные меры по истечении срока действия действующего Регламента об автономных торговых мерах 5 июня 2023 года, пока будет длиться исключительная ситуация», — добавили в Еврокомиссии.

Перед этим в конце апреля Европейская комиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по поводу украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны ограничили.

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Українська правда По материалам:

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