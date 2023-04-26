Украинское зерно может стать неконкурентным: Турция ввела заградительную пошлину — Finance.ua
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Украинское зерно может стать неконкурентным: Турция ввела заградительную пошлину

Аграрный рынок
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На фоне проблем с экспортом и транзитом зерна из Украины Турция заявила о введении пошлин на импорт пшеницы, кукурузы и ячменя.
Как сообщает Resmi Gazete, с 1 мая 2023 года ставка пошлины на импорт составит 130% вместо нынешних 0%, что неизбежно приведет к удорожанию украинского зерна на турецком рынке и падению спроса на него.
Как отмечается в сообщении, данная мера направлена на защиту отечественных производителей в преддверии нового сезона.
До введения пошлины на импорт зерна Турция была самым большим покупателем украинской пшеницы и ячменя.
15 апреля 2023 г. Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины до 30 июня. Запрет касался и транзита агропродукции в третьи страны.
Вслед за Польшей Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Запрет на ввоз украинской агропродукции поддержали Словакия, Румыния и Болгария.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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