Еврокомиссия выделила Украине новый транш на 1,5 млрд евро — Finance.ua

Еврокомиссия выделила Украине новый транш на 1,5 млрд евро Сегодня 14:37 — Казна и Политика

Еврокомиссия выделила Украине новый транш на 1,5 млрд евро

Европейская комиссия в среду, 24 апреля, объявила о выделении Украине транша в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«ЕС выделил Украине второй транш финансирования по программе Ukraine Facility. Это 1,5 млрд евро, которые направим на покрытие самых важных бюджетных расходов. Благодарю Еврокомиссию за положительную оценку выполнения пяти индикаторов, что является предпосылкой для выделения средств», — написал Шмыгаль.

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Он добавил, что Украина рассчитывает на скорейшее выделение третьего транша объемом 1,89 млрд евро.

«В целом в этом году ожидаем в рамках программы Ukraine Facility 16 млрд евро», — добавил премьер.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter (X) написала , что эти средства жизненно важны для поддержки функционирования государственной службы в Украине, в то время как страна борется с российской агрессией.

«Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Сегодня мы выделяем дополнительные 1,5 млрд евро в рамках 50-миллиардной программы Ukraine Facility», — отметила она.

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Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, выделение средств состоялось по положительной оценке согласованных политических условий, связанных с реформами в области судебной системы, борьбы с отмыванием денег, управления государственными финансами, бизнес-среды и сельского хозяйства, а также требований к отчетности для обеспечения прозрачного и эффективного использования денежных средств.

Справка Finance.ua:

в начале 2024 года Евросоюз принял решение о предоставлении Украине пакета помощи в размере 50 миллиардов евро;

средства будут выделяться в рамках программы Ukraine Facility до 2027 года;

эта программа предусматривает предоставление Украине как грантов, так и кредитов. Украина должна выполнять ряд условий для получения финансовой помощи от ЕС.

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