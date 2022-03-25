Еврокомиссия выделила для приема беженцев из Украины 3,4 миллиарда евро — Finance.ua

Еврокомиссия выделила для приема беженцев из Украины 3,4 миллиарда евро

Сегодня 16:04 — Казна и Политика

Еврокомиссия выделила для приема беженцев из Украины 3,4 миллиарда евро

Еврокомиссия назначила 3,4 млрд евро для помощи спасающимся от этой войны людям. Объем такой помощи будет расти в дальнейшем.

Об этом во время совместного обращения к прессе вместе с президентом США Джо Байденом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

«Сейчас более 3,5 млн человек покинули Украину. Половина из них — дети. Каждый второй беженец — ребенок. И это количество будет расти. Вместе мы мобилизовали массивные ресурсы, чтобы поддержать тех, кто стал перемещенным лицом в результате конфликта как в Украине, так и в соседних странах. На этой неделе я объявила, что Европейский Союз дополнительно выделит 3,4 млрд евро для этих целей, и дальше будет больше. Это демонстрирует нашу глубокую поддержку для Украины и ее граждан», — подчеркнула президент Европейской комиссии.

Справка Finance.ua:

министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что по расчетам на выплаты беженцам требуется 5 миллиардов ежемесячно;

граждане Украины, въехавшие в Польшу из Украины на законных основаниях после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями и желающие остаться в Польше, могут получать семейную помощь от ZUS. Таким образом, на каждого ребенка до 18 лет, который находится в Польше, можно получить детскую помощь по программе «Семья 500+» (ее еще называют 500+).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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