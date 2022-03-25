Еврокомиссия выделила для приема беженцев из Украины 3,4 миллиарда евро — Finance.ua
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Еврокомиссия выделила для приема беженцев из Украины 3,4 миллиарда евро

Сегодня 16:04Казна и Политика
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Еврокомиссия выделила для приема беженцев из Украины 3,4 миллиарда евроЕврокомиссия выделила для приема беженцев из Украины 3,4 миллиарда евро
Еврокомиссия назначила 3,4 млрд евро для помощи спасающимся от этой войны людям. Объем такой помощи будет расти в дальнейшем.
Об этом во время совместного обращения к прессе вместе с президентом США Джо Байденом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
«Сейчас более 3,5 млн человек покинули Украину. Половина из них — дети. Каждый второй беженец — ребенок. И это количество будет расти. Вместе мы мобилизовали массивные ресурсы, чтобы поддержать тех, кто стал перемещенным лицом в результате конфликта как в Украине, так и в соседних странах. На этой неделе я объявила, что Европейский Союз дополнительно выделит 3,4 млрд евро для этих целей, и дальше будет больше. Это демонстрирует нашу глубокую поддержку для Украины и ее граждан», — подчеркнула президент Европейской комиссии.

Справка Finance.ua:

  • министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что по расчетам на выплаты беженцам требуется 5 миллиардов ежемесячно;
  • граждане Украины, въехавшие в Польшу из Украины на законных основаниях после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями и желающие остаться в Польше, могут получать семейную помощь от ZUS. Таким образом, на каждого ребенка до 18 лет, который находится в Польше, можно получить детскую помощь по программе «Семья 500+» (ее еще называют 500+).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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