Помощь из-за границы: министр финансов рассказал, откуда Украина получает деньги — Finance.ua

Помощь из-за границы: министр финансов рассказал, откуда Украина получает деньги

Сегодня 20:03 — Казна и Политика

Помощь из-за границы: министр финансов рассказал, откуда Украина получает деньги

В государственный бюджет уже поступило более 2 млрд дол. США и 1 млрд евро.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Это помощь от МВФ (1.4 млрд долл.), макрофинансовая помощь Европейского союза (от которого мы уже получили в бюджет 600 млн евро), Всемирного банка (а это транш в 312 млн евро и созданный Банком трастовый фонд, к которому присоединяются отдельные правительства), Европейского инвестиционного банка (поступило уже 400 млн евро), помощь ряда правительств, в том числе грантовая — и здесь моя отдельная благодарность правительству Италии за уже оказанную помощь, а также тем правительствам, которые уже объявили о готовности оказать Украине безвозвратную помощь. Британия, Латвия, Литва, Дания, Исландия, грант ЕС)», — рассказал министр финансов.

По словам Марченко, он и команда Минфина проводят переговоры в круглосуточном режиме.

«Уже сейчас мы на финальных стадиях в переговорах по получению двустороннего кредита в 500 млн долларов от наших канадских друзей и 300 млн кредит от французского партнера», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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