Евросоюз удвоил помощь Украине: сколько денег и на что выделили — Finance.ua
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Евросоюз удвоил помощь Украине: сколько денег и на что выделили

Сегодня 12:03Казна и Политика
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Евросоюз удвоил помощь Украине: сколько денег и на что выделилиЕвросоюз удвоил помощь Украине: сколько денег и на что выделили
В Евросовете приняли решение об увеличении начального бюджета на помощь Украине на дополнительные 500 млн евро. Так, сумма удваивается до 1 млрд евро.
Денежные средства пойдут как на предоставление оборудования и расходных материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, так и военного оборудования и платформ, предназначенных для доставки оружия в оборонных целях. Срок действия мер помощи также продлевается на 12 месяцев, говорится на сайте Евросовета.
«Мы и дальше будем поддерживать Украину против агрессии россии и невыразимых страданий, которые она причиняет украинскому населению. Дополнительные 500 млн евро в рамках Европейского фонда мира — еще один признак поддержки ЕС украинских вооруженных сил для защиты своей территории и своего населения», — сказал Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
В ЕС требуют, чтобы Россия прекратила свои военные действия и немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины. Также уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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