Кто должен компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины из-за войны войны: результаты опроса — Finance.ua

Кто должен компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины из-за войны войны: результаты опроса

Сегодня 09:12 — Личные финансы

90% опрошенных считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна россия.

Такой результат показал опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг».

Кроме того, 21% украинцев считают, что к компенсации должны подключиться страны Европы, 17% — международные организации, 12% — США и только 10% считают, что восстанавливаться Украина должна за свой счет.

Сколько времени на это нужно? Более половины опрошенных украинцев довольно оптимистично настроены на восстановление страны после войны — 51% считает, что хватит 5 лет, 13% — до года. Более уверены в этом на западе страны молодежь и те, кто вынужденно покинул свой город.

При этом украинцы готовы не только ждать, но и приобщиться к восстановлению страны — 61% хотят финансово поддержать или пойти работать на строительство. 33% хотели бы, но не имеют такой возможности. И только 5% полагают, что это дело исключительно власти.

Что с работой? Среди украинцев, работавших до войны, половина (53%) сегодня не работают. 22% работают в обычном режиме, 21% — удаленно или частично, только 2% — нашли себе новую работу.

Это показатель не только экономических проблем, но и социально психологических. Работа — это не только экономика, это привычный образ жизни, общение и взаимодействие с другими, структурированность времени, это то, что стабилизирует, придает уверенности, снижает тревогу и повышает самооценку. Значительная часть граждан лишились такой поддержки и более вероятно получили более высокий уровень дезадаптации. Больше всего это коснулось жителей востока (74%), молодежи до 35 лет (60%) и покинувших свой город (66%).

О финансах украинцев:

экономическое положение в результате войны не изменилось только у 18% граждан;

у 52% оно значительно ухудшилось, у 28% скорее ухудшилось;

40% опрошенных считают, что их сбережений хватит всего на месяц.



Если говорить о планах после победы, то 27% мечтают после войны открыть свое дело, еще 21% — пойти на новую работу. Война — это всегда перемены, и люди начинают о них думать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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