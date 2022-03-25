500+: як біженцям отримати допомогу на дітей в Польщі — Finance.ua

500+: як біженцям отримати допомогу на дітей в Польщі

Вчора 08:02 — Особисті фінанси

Громадяни України, які в’їхали в Польщу з України на законних підставах після 23 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями та охочі залишитися в Польщі, можуть отримувати сімейну допомогу від ZUS.

Таким чином на кожну дитину до 18 років, яка перебуває у Польщі можна отримати дитячу допомогу за програмою «Сім’я 500+» (її ще називають 500+).

Хто може подати заяву на підтримку?

Заяви на отримання допомоги, що виплачуються ZUS, може подати особа, яка:

є громадянином України або чоловіком/дружиною громадянина України, що легльно перебуває в Польщі;

має дитину (є її батьком/матір’ю або тимчасовим опікуном), яка має українське громадянство і прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями;

має дитину (він/вона є її батьком/матір’ю або тимчасовим опікуном), народжену в Польщі від батька/матері, які є громадянами України та чиє перебування в Польщі є законним.

Перебування в Польщі вважається легальним протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 р. або з дати фактичного перетину кордону після 23 лютого 2022 р. для громадян України, які в’їхали до Польщі легально з України у зв’язку з бойовими діями та бажанням залишитись у Польщі.

Ця допомога виплачується не довше за період перебування в Польщі.

Хто допоможе розібратися з цим? З 21 березня у Польщі відкрито інфолінію, де біженці з України зможуть отримати консультацію щодо виплат допомоги на дітей та подачі відповідних заяв.

Інфолінія доступна за номером 22 444 02 55 польською та українською мовами. Вона працює з 8:00 до 18:00 з понеділка до п’ятниці.

Консультант надає інформацію про види допомог, які ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) може надати новоприбулим громадянам України, пояснює, як заповнити та вислати заявку на отримання допомоги, як зареєструвати акаунт на платформі електронних послуг PUE ZUS.

Якщо вам не вдасться додзвонитися на інфолінію, то питання щодо виплат допомоги та подачі заяв можна надсилати на електронну пошту UA@zus.pl

Однак, як стверджують експерти, наразі не варто поспішати й подавати документи на щомісячну виплату «500+» на дітей. Оскільки скоро ZUS підготує окрему україномовну версію заявки, яка буде дуже спрощеною порівняно зі стандартною: заявникам доведеться надати тільки номери PESEL (свої та дітей, на яких виплачуватиметься допомога) та номер рахунку в польському банку.

Якщо подавати заявку на «500+» зараз через існуючу стандартну форму на платформах PUE ZUS чи Emp@tia, то для того, аби її не відхилили, потрібно додавати скани закордонних паспортів (одного з батьків та дитини), присяжний переклад польською мовою свідоцтва про народження дитини. Очікується, що в спрощеній версії цього всього не буде.

Зараз для подання заяви в ZUS вам знадобиться:

польський ідентифікаційний номер PESEL заявника та дитини,

адреса електронної пошти людини,

польський номер телефону,

номер банківського рахунку у Польщі.

Довідка Finance.ua:

крім того, переселені з України через війну люди мають право на одноразову допомогу при народженні дитини. Розмір допомоги становить 1000 злотих на одну дитину;

українці, які евакуювалися до Польщі, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 300 злотих на особу. Як її отримати — ми писали за посиланням;

з 16 березня у Польщі почалася реєстрація людей, які прибули з України (громадяни України та члени їхніх сімей, які не обов’язково мають громадянство України) і хочуть отримати в Польщі особистий ідентифікаційний номер (PESEL), щоб залишитися тут жити, працювати та користуватися допомогою польської держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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