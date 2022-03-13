Українцям у Польщі виплачуватимуть одноразову фіндопомогу – скільки можна отримати — Finance.ua

Українцям у Польщі виплачуватимуть одноразову фіндопомогу – скільки можна отримати

Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Українцям у Польщі виплачуватимуть одноразову фіндопомогу – скільки можна отримати

Українці, які евакуювалися до Польщі, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 300 злотих (2028 грн) на особу.

Відповідний закон про допомогу біженцям підписав президент Польщі Анджей Дуда, передає Onet.pl.

Цей закон також гарантує легітимність перебування біженців з України, а також їх подружжя навіть у тому випадку, якщо у них немає українського громадянства.

Зазначається, що українці можуть на законних підставах перебувати на території Польщі протягом 18 місяців. Після цього можна подати заяву та отримає дозвіл на проживання терміном до 3-х років.

Також біженці мають змогу отримати податковий номер PESEL, працювати у Польщі, отримувати медичну допомогу.

За бажанням українські діти можуть навчатися у польських школах.

Довідка Finance.ua:

10 березня у польському Сеймі ухвалили законопроєкт щодо допомоги українським біженцям у зв’язку з війною в країні, яку розгорнула росія;

вихідці з України мають право перебувати на території Німеччини без візи протягом 90 днів, а згодом отримати довгострокову посвідку на проживання після звернення до відповідних органів. Біженці, що оселилися в спеціальних таборах, отримують «кишенькові гроші» на щоденні потреби. Дорослій людині надають 163 євро на місяць, а неповнолітнім — від 105 до 111 євро (залежно від віку дитини).

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