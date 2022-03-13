Українцям у Польщі виплачуватимуть одноразову фіндопомогу – скільки можна отримати — Finance.ua

Також біженці мають змогу отримати податковий номер PESEL, працювати у Польщі, отримувати медичну допомогу.
За бажанням українські діти можуть навчатися у польських школах.
Довідка Finance.ua:
10 березня у польському Сеймі ухвалили законопроєкт щодо допомоги українським біженцям у зв’язку з війною в країні, яку розгорнула росія;
вихідці з України мають право перебувати на території Німеччини без візи протягом 90 днів, а згодом отримати довгострокову посвідку на проживання після звернення до відповідних органів. Біженці, що оселилися в спеціальних таборах, отримують «кишенькові гроші» на щоденні потреби. Дорослій людині надають 163 євро на місяць, а неповнолітнім — від 105 до 111 євро (залежно від віку дитини).