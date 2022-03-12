Уряд відшкодує комунальні витрати громадам, які приймають переселенців — Finance.ua
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Уряд відшкодує комунальні витрати громадам, які приймають переселенців

Вчора 17:04Казна та Політика
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Уряд відшкодує комунальні витрати громадам, які приймають переселенцівУряд відшкодує комунальні витрати громадам, які приймають переселенців, ternopilcity.gov.ua
Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Постанова Кабінету Міністрів щодо компенсації комунальних витрат громадам, які надаватимуть прихисток переселенцям, була ухвалена 11 березня 2022 року.
Хто має право отримати компенсацію?
Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний прихисток переселенцям у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садочках та ін.).
Про які саме комунальні витрати йде мова?
Мова йде про всі витрати пов’язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля.
Як отримати компенсацію?
Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до військової адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг. Важливо, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.
Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадам, а Мінрегіон буде готувати акт уряду про виділення коштів.
Коли програма стартуватиме?
Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.

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За матеріалами: Finance.UA
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