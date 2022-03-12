Кабмін запровадив спеціальний механізм виплат соцдопомоги в окремих містах 7 областей — Finance.ua

Кабмін запровадив спеціальний механізм виплат соцдопомоги в окремих містах 7 областей

Вчора 16:00 — Особисті фінанси

Кабмін запровадив спеціальний механізм виплат соцдопомоги в окремих містах 7 областей

Уряд запровадив спеціальний механізм виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій в окремих містах і районах 7 областей.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Мінсоцполітики

«На момент прийняття урядового рішення територіальні органи Міністерства соціальної політики не могли провести нарахування коштів в понад 60 містах та районах у 10 областях. Але протягом 6-10 березня територіальні органи цих регіонів змогли частково відновити роботу та провести фінансування соціальних виплат. Наразі спеціальний механізм з виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій буде застосовано у окремих містах і районах 7 областей», — наголосила Лазебна.

Зокрема, спеціальний механізм застосовуватиметься:

в Донецькій області у Волноваському, Маріупольському районах та м.Маріуполь;

в Запорізькій області у Василівському, Пологівському та Бердянському районах;

у всіх містах і районах Луганської області;

в Сумській області в Охтирському районі в межах колишнього Тростянецького району;

в Харківській області в Ізюмському, Харківському районах та містах Харків, Куп’янськ, Ізюм;

в Чернігівській області в частині Новгород-Сіверського району та Деснянському районі м.Чернігів.

Повідомляється що людям з цих міст та районів нарахування грошових допомог, пільг та житлових субсидій проведе інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики на основі інформації, наявної в реєстрах.

Наголошується, що орієнтовно цей процес триватиме 3-4 дні. Після цього необхідне фінансування буде спрямоване до Ощадбанку, який забезпечить перерахування коштів.

Виплати здійснюватимуться наступним чином:

громадянам, які одержували виплати на рахунки банку, кошти будуть перераховані на ті самі рахунки;

громадянам, які отримували виплати через Укрпошту, Ощадбанк здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

«Щоб отримати грошовий переказ, достатньо звернутися з паспортом та довідкою про ІПН до будь-якого відділення Ощадбанку на території України протягом 60 календарних днів з дати зарахування коштів», — зазначила міністр.

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