Уряд продовжив дію субсидій до завершення воєнного стану — Finance.ua

Уряд продовжив дію субсидій до завершення воєнного стану

Вчора 15:03 — Особисті фінанси

Уряд посилив соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та подовжив виплату пільг на комунальні послуги до закінчення воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України у Facebook. Ухвалене рішення передбачає три основні зміни.

Перша зміна посилює захист людей з інвалідністю. Вона передбачає, що до сукупного доходу сім’ї при визначенні права на отримання та розміру соціальних допомог, які надаються з урахуванням доходу, не включається державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд:

• за дитиною з інвалідністю підгрупи А;

• за особою з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А.

"Це стосується всіх соціальних виплат, які надаються з урахуванням доходу, зокрема допомоги малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій.

Друга зміна забезпечує право внутрішньо переміщених отримувати допомогу на проживання під час воєнного стану, зокрема тих, що проживають в місцевостях, де через активні бойові дії органи соціального захисту не працюють.

На цей вид допомоги поширено дію особливого порядку нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій під час воєнного стану. Для тих міст та районів, де органи соціального захисту не мають змоги працювати, відбуватиметься централізоване нарахування і виплата допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Третя зміна захищає права отримувачів пільг.

Зокрема, строк виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг, які надаються з урахуванням доходу (багатодітним сім’ям, дітям війни, тощо) і які було призначено раніше, автоматично продовжується на весь час воєнного стану плюс один місяць після його скасування. Отримувачам таких пільг під час дії воєнного стану не потрібно звертатись до органів соціального захисту населення для їх продовження.

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