Період законного перебування, дозволи для дітей: у Польщі ухвалили закон про допомогу українським біженцям — Finance.ua
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Період законного перебування, дозволи для дітей: у Польщі ухвалили закон про допомогу українським біженцям

10.03.2022, 16:12Особисті фінанси
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Період законного перебування, дозволи для дітей: у Польщі ухвалили закон про допомогу українським біженцямПеріод законного перебування, дозволи для дітей: у Польщі ухвалили закон про допомогу українським біженцям
У польському Сеймі 10 березня ухвалили законопроєкт щодо допомоги українським біженцям у зв’язку з війною в країні, яку розгорнула росія. Закон покликаний урегулювати питання, пов’язані із законністю перебування громадян нашої держави та їх фінансової підтримки. Документ затверджує період законного перебування у країні — 18 місяців із можливістю продовження.
За законопроєкт проголосували 439 депутатів, 12 були проти, а 3 утрималися. Про це повідомляє Onet.
Біженці з України зможуть отримати номер PESEL після підтвердження своєї особи. Положення закону передбачають також, що:
  • українці зможуть перебувати у Польщі на законних підставах протягом 18 місяців, але термін може бути продовжений ще на 18 місяців;
  • поляки, які приймають сім’ї з України, отримають підтримку — 40 злотих (272 грн) на день протягом двох місяців (близько 1200 злотих/8160 грн на місяць). Гроші підуть людям, які прийняли біженців через органи місцевого самоврядування;
  • уряд створить «цільовий резерв» для підтримки місцевих органів влади. Передбачається забезпечити фінансування додаткових завдань органів місцевого самоврядування, пов’язаних із прийомом біженців з України;
  • зміни до закону, які дозволять українцям користуватися держпослугами, особливо польською охороною здоров’я, та дозволять відправляти дітей до польських шкіл.
За матеріалами: Обозреватель
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