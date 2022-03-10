Період законного перебування, дозволи для дітей: у Польщі ухвалили закон про допомогу українським біженцям — Finance.ua

Період законного перебування, дозволи для дітей: у Польщі ухвалили закон про допомогу українським біженцям

Період законного перебування, дозволи для дітей: у Польщі ухвалили закон про допомогу українським біженцям

У польському Сеймі 10 березня ухвалили законопроєкт щодо допомоги українським біженцям у зв’язку з війною в країні, яку розгорнула росія. Закон покликаний урегулювати питання, пов’язані із законністю перебування громадян нашої держави та їх фінансової підтримки. Документ затверджує період законного перебування у країні — 18 місяців із можливістю продовження.

За законопроєкт проголосували 439 депутатів, 12 були проти, а 3 утрималися. Про це повідомляє Onet.

Біженці з України зможуть отримати номер PESEL після підтвердження своєї особи. Положення закону передбачають також, що:

українці зможуть перебувати у Польщі на законних підставах протягом 18 місяців, але термін може бути продовжений ще на 18 місяців;

поляки, які приймають сім’ї з України, отримають підтримку — 40 злотих (272 грн) на день протягом двох місяців (близько 1200 злотих/8160 грн на місяць). Гроші підуть людям, які прийняли біженців через органи місцевого самоврядування;

уряд створить «цільовий резерв» для підтримки місцевих органів влади. Передбачається забезпечити фінансування додаткових завдань органів місцевого самоврядування, пов’язаних із прийомом біженців з України;

зміни до закону, які дозволять українцям користуватися держпослугами, особливо польською охороною здоров’я, та дозволять відправляти дітей до польських шкіл.

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