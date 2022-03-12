Де в Європі українцям доступний безкоштовний проїзд і що для цього потрібно — Finance.ua

Де в Європі українцям доступний безкоштовний проїзд і що для цього потрібно

Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Багато перевізників у країнах ЄС дозволяють українцям їздити безкоштовно. Про це пише портал Lowcostavia.

Австрія

Українські біженці можуть користуватися поїздами безкоштовно . Достатньо показати закордонний паспорт. Напрямки австрійської залізниці можна подивитися тут

Бельгія

Бельгійська залізниця SNCB надає право безкоштовного проїзду поїздами в будь-який пункт призначення в країні, а також за межі Бельгії.

Для безкоштовного проїзду поїздами внутрішнього сполучення, а також міжнародного (нешвидкісного) сполучення потрібно показати квиток Helpukraine, який українці отримують на території Німеччини. Також потрібно показати український закордонний паспорт або ID-карту. Безкоштовний проїзд надається протягом терміну дії квитка Helpukraine.

Для безкоштовного проїзду на швидкісних поїздах TGV та Thalys потрібно звернутися до міжнародних кас залізниці. Щоб безкоштовно проїхати у швидкісних поїздах Eurostar, потрібно звернутися до персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels — Midi.

Болгарія

З 2 березня Болгарська державна залізниця (BDZ) організувала безплатний проїзд для українців. Для цього потрібно показати український закордонний паспорт у квиткових касах чи працівникам поїзда.

Великобританія

Для українців з британською візою, що діє, організований безкоштовний проїзд у всіх поїздах за українським паспортом або ID-картою від будь-якої станції або зупинки залізничної компанії Eurostar в Європі до станції London St Pancras International.

Данія

Всі українські біженці можуть безкоштовно проїхати в поїзді за наявності паспорта, прав водія та інших документів, що підтверджують громадянство.

Італія

Компанії Flixbus та MarinoBus дозволили безкоштовний проїзд на всіх автобусах за українським паспортом або ID-карткою.

Іспанія

Національна залізнична мережа Renfe надає для українців безкоштовний проїзд Іспанією. Щоб скористатися безкоштовним проїздом у поїздах Renfe, українці повинні мати при собі паспорт або посвідчення особи та пред’явити його в пунктах продажу, сервісних центрах або касах станцій Renfe.

Нідерланди

Весь публічний транспорт у Нідерландах, у тому числі поїзди NS/Dutch Railways є безкоштовними для українців. Біженці можуть отримати безкоштовний денний проїзний квиток у будь-якій касі NS при пред’явленні українського закордонного паспорта чи картки, та квитка на німецький, бельгійський, французький чи австрійський поїзд, який був куплений не пізніше ніж за 24 години.

Німеччина

Компанія Deutsche Bahn дозволила біженцям з українським паспортом або карткою безкоштовно користуватись усіма поїздами далекого прямування з Польщі до Німеччини. Щоденно курсує до 8 таких поїздів. Потяги відправляються з Варшави, Гданська, Перемишля (кордон з Україною)/Кракова, Відня/Вроцлава.

Польща

Українці після перетину польського кордону можуть безкоштовно скористатися поїздами PKP Intercity категорій економ на території Польщі. Перед поїздкою пасажири повинні отримати безкоштовний квиток у касі або у кондуктора. Карту повідомлень можна переглянути тут

Також, українцям домтупні безкоштовні поїздки від Flixbus, якщо потрібно виїхати з міст поблизу польського кордону. Для отримання квитка необхідно оформити заявку онлайн. Для цього надішліть запит на електронну пошту: service@flixbus.com.ua

У запиті потрібно вказати таку інформацію:



назву електронного листа: УКРАЇНА (обов’язково для розгляду запиту!);

місто відправлення (Перемишль/Жешув) — місто прибуття, дата і час відправлення, рейси перевіряйте на сайті;

ім’я та прізвище тих, кто буде їхати;

номер телефону;

адреса електронної пошти (квиток буде відправлено на вказану адресу).

Після відправки електронного листа ви можете отримати автоматичну відповідь. Її треба проігнорувати й дочекатися зв’язку з консультантом. Через велику кількість заявок , очікування може зайняти до кількох годин.

Румунія

За допомогою закордонного паспорта або ID-картки можна отримати безкоштовний квиток Helpukraine. Він діє для поїздів II класу Regio та Interregio. Такий квиток можна отримати в касах на вокзалах та туристичних агенціях CFR Călători. Докладніше про перетин кордону, притулок у країні та роботи можна дізнатися т ут.

Словаччина

Залізнична компанія ZSSK оголосила про безкоштовний проїзд у всіх поїздах для громадян України. Для цього потрібно мати закордонний паспорт або ID-картку.

Угорщина

Українці можуть безкоштовно користуватись поїздами по всій території Угорщини. Поїздку можна розпочати на будь-якій станції. Для цього необхідно вказати місце прибуття та підтвердити громадянство України. Такий проїзд дає право користуватися вагонами виключно ІІ класу, доплачувати за проїзд на швидких поїздах не потрібно.

Фінляндія

Українці можуть безкоштовно користуватися всіма поїздами за допомогою паспорта або ID-картки. Також біженці можуть розраховувати на безкоштовний проїзд автобусами.

Франція

Біженці з України можуть безкоштовно користуватися поїздами за українським паспортом або ID-картою або з квитком Helpukraine, який можна отримати на будь-якій залізничній станції.

Чехія

Для українців доступний безкоштовний проїзд у всіх поїздах PKP за українським паспортом або ID-карткою.

Швейцарія

Весь публічний транспорт у Швейцарії безкоштовний для власників українських паспортів або ID-карток. Також, для біженців доступний безкоштовний проїзд у всіх поїздах швейцарської федеральної залізниці SBB-CFF-FFS та компанії TGV LYRIA за українським паспортом або ID-карткою.

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