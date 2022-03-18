Українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі — Finance.ua
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Українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі

Вчора 18:16Казна та Політика
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Українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях найбільшого банку ПольщіУкраїнці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі, freepik.com
З наступного тижня українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі — PKO Bank Polski.
Про це у четвер, 17 березня, повідомляє Reuters із посиланням на заяву польського Нацбанку.
Програма почне діяти із «середини наступного тижня», однак точна дата не називається.
Як зазначає Reuters, останнім часом майже всі пункти обміну в Польщі відмовлялися приймати українські гроші через великий наплив біженців та надлишок готівкових гривень.
У заяві Нацбанку зазначається, що гривні прийматимуть у всіх відділеннях PKO Bank Polski. Проте йдеться поки що лише про купюри номіналом 100, 200, 500 та 1,000 гривень. До того ж одна людина зможе обміняти не більше ніж 10 тисяч гривень за раз.
Польща прийняла найбільшу кількість біженців з України — майже 2 мільйони людей.
Reuters зазначає, що проблеми з обміном гривні є і в інших країнах Європи. Через це багато біженців змушені міняти гроші на чорному ринку за дуже невигідним курсом. Цією проблемою, пише агентство, вже займається європейський Центробанк, проте поки що не вжив ніяких заходів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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