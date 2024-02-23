Еврокомиссия разблокирует 137 миллиардов евро для Польши — Finance.ua

Еврокомиссия разблокирует 137 миллиардов евро для Польши Сегодня 16:44 — Мир

Еврокомиссия разблокирует 137 миллиардов евро для Польши

Европейская комиссия на следующей неделе начнет разблокировать выплаты в размере 137 миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Польши, которые были заморожены из-за проблем с верховенством права в стране при прежней власти.

Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляен, которую цитирует Politico.

«На следующей неделе Еврокомиссия примет два решения по европейским фондам, которые сейчас заблокированы для Польши. Эти решения высвободят для Польши до 137 миллиардов евро», — отметила она.

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Президент Еврокомиссии добавила, что средства поступят из плана восстановления ЕС, а также из фондов сплоченности.

В начале этой недели министр юстиции Польши Адам Боднар представил в Брюсселе «план действий», направленный на прекращение долгого спора о верховенстве права между ЕС и Варшавой, который начался во времена предыдущего правительства «Права и справедливости».

Фон дер Ляен отметила, что план является «мощным заявлением», и одобрила стремление правительства Дональда Туска восстановить независимость судебной власти.

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«Это четкая дорожная карта для Польши, и ваши усилия — решающие», — сказала она, обращаюсь к Туску.

В прошлом году после парламентских выборов в Польше Еврокомиссия заявила, что будет искать способы предоставить Польше доступ к финансированию из европейских фондов после прихода к власти нового правительства, от которого есть положительные ожидания в вопросе верховенства права.

В январе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС близок к разблокированию части из 60 миллиардов евро финансирования Польши, которое до этого времени было преимущественно заморожено из-за отхода страны от норм демократии.

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Європейська правда По материалам:

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