Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше — Finance.ua

Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше Сегодня 19:45

Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше

Тайвань совместно с «Альянсом польских метрополий» создал фонд помощи украинским беженцам в Польше и передал ему 1 миллион долларов США.

Об этом сообщил тайваньский МИД

Меморандум о создании фонда и договор о пожертвованиях подписали в Варшаве представитель Тайваня в Польше госпожа Ву Шаньань и глава «Альянса польских метрополий» и мэр Белостока Тадеуш Трусколаский.

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Согласно меморандуму, средства будут направлены на улучшение условий проживания беженцев в Польше, улучшение образования для украинских детей и молодежи, а также подготовку к предстоящему возвращению беженцев в Украину после войны.

Для получения субсидий желающие польские города должны предоставить Ассоциации заявки с конкретными проектами для украинских беженцев, которые будут в дальнейшем рассматриваться и утверждаться отборочной комиссией.

На церемонии подписания представитель Тайваня отметила, что создание фонда помощи является демонстрацией твердой приверженности и заботы Тайваня об Украине.

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«Тайвань также сталкивается с угрозами авторитарных режимов и продолжает поддерживать дух демократического единства и помогает Польше в оказании помощи украинским беженцам», — сказала Ву.

Глава Альянса, в свою очередь, подчеркнул, что Украина сегодня борется за весь свободный мир.

«Польское общество приняло более 3 миллионов украинцев и приветствует поддержку правительством Тайваня духа демократического единства. Мы надеемся, что новый тайваньский фонд будет продолжать помогать добрым силам международного сообщества», — приводит слова Трусколаского внешнеполитическое ведомство Тайваня.

По данным тайваньского МИДа, с февраля прошлого года остров передал на помощь Украине более 40 миллионов долларов и около 600 тонн гуманитарных грузов.

«Альянс польских метрополий» создан в 1990 году. В его состав входят 12 городов, среди которых Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав.

В городах-членах альянса проживает почти 6,8 миллиона человек, что составляет почти одну пятую населения Польши.

Укрінформ По материалам:

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