Тайвань презентовал свою первую подлодку — Finance.ua

Тайвань презентовал свою первую подлодку 29.09.2023, 00:48 — Технологии&Авто

Тайвань презентовал свою первую подлодку

Тайвань представил свою первую подлодку. Производство подлодок является ключевой частью амбициозного проекта по модернизации Вооруженных сил страны на фоне угроз со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией.

Об этом пишет Reuters.

В общей сложности планируют построить восемь подводных лодок. Первый поступит на вооружение в 2025 году. В настоящее время Тайвань имеет две подлодки, приобретенные в Нидерландах в 1980-х годах.

К 2027 году Тайвань планирует создать по крайней мере две собственные подлодки. Возможно, более поздние модели оснастят ракетами. Первая лодка стоит $1,53 миллиарда.

theБабель По материалам:

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