Еврокомиссия прекращает борьбу с ценами на энергоносители — Reuters — Finance.ua

Еврокомиссия прекращает борьбу с ценами на энергоносители — Reuters
Европейская комиссия рекомендовала правительствам ЕС прекратить меры по поддержке цен на энергоносители до конца этого года.
Как сообщает Reuters, со ссылкой на ежегодные рекомендации исполнительного органа ЕС, это необходимо для того, чтобы контролировать государственные финансы и соответствовать новым бюджетным правилам в 2024 году.
«Все государства-члены должны свернуть действующие меры энергетической поддержки до конца 2023 года», — говорится в рекомендациях, выполнение которых влияет на получение грантов ЕС из фонда восстановления.
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При этом отмечается, что если возобновление роста цен на энергию потребует реализации мер поддержки, они должны быть направлены на защиту уязвимых домохозяйств и фирм.
Еврокомиссия оценивает эти меры по поддержке энергетики в 2023 году в диапазоне от 0,2% ВВП в Греции до 0,6% в Испании, 1% во Франции и Италии и 2% ВВП в Германии.
Поскольку цены на энергоносители снова снижаются, такую поддержку труднее оправдать, и многие страны не смогут выполнить свои лимиты чистых первоначальных расходов, рекомендованных Еврокомиссией в рамках реформы фискальных правил ЕС.
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