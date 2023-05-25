Еврокомиссия прекращает борьбу с ценами на энергоносители — Reuters — Finance.ua

Еврокомиссия прекращает борьбу с ценами на энергоносители — Reuters Сегодня 10:14 — Энергетика

Еврокомиссия прекращает борьбу с ценами на энергоносители — Reuters

Европейская комиссия рекомендовала правительствам ЕС прекратить меры по поддержке цен на энергоносители до конца этого года.

Как сообщает Reuters , со ссылкой на ежегодные рекомендации исполнительного органа ЕС, это необходимо для того, чтобы контролировать государственные финансы и соответствовать новым бюджетным правилам в 2024 году.

«Все государства-члены должны свернуть действующие меры энергетической поддержки до конца 2023 года», — говорится в рекомендациях, выполнение которых влияет на получение грантов ЕС из фонда восстановления.

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При этом отмечается, что если возобновление роста цен на энергию потребует реализации мер поддержки, они должны быть направлены на защиту уязвимых домохозяйств и фирм.

Еврокомиссия оценивает эти меры по поддержке энергетики в 2023 году в диапазоне от 0,2% ВВП в Греции до 0,6% в Испании, 1% во Франции и Италии и 2% ВВП в Германии.

Поскольку цены на энергоносители снова снижаются, такую поддержку труднее оправдать, и многие страны не смогут выполнить свои лимиты чистых первоначальных расходов, рекомендованных Еврокомиссией в рамках реформы фискальных правил ЕС.

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Напомним, Европа пыталась отказаться от российской энергии с начала войны в Украине.

Чехии, Литве и Молдавии удалось полностью или частично отказаться от российского газа.

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УНІАН По материалам:

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