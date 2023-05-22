Украина начнет производство ядерного топлива — Finance.ua

Украина начнет производство ядерного топлива Сегодня 20:20 — Энергетика

Украина начнет производство ядерного топлива

Украина имеет чрезвычайный потенциал для развития своей атомной отрасли, в частности, в производстве ядерного топлива, уранодобывающей отрасли, а также строительстве малых модульных реакторов.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Минэнерго обратил внимание на ключевую роль атомной отрасли в прохождении сверхсложного отопительного сезона 2022/2023. Он выделил краткосрочные задачи для отрасли.

«Первое и ключевое — это ЗАЭС. Когда она будет освобождена, у нас будет огромный вызов — как можно быстрее подсоединить станцию к украинской энергосистеме. Поэтому нам предстоит огромная работа», — отметил он.

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Также глава Минэнерго отметил важность работы в направлении налаживания производства ядерного топлива.

«У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию Росатома в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только россией», — подчеркнул министр.

Также Герман Галущенко отметил потенциал развития уранодобывающей отрасли, напомнив о соответствующих договоренностях о сотрудничестве между ГП «НАЭК «Энергоатом» с канадской компанией Cameco.

«Вопрос замещения россии на рынке урана тоже является приоритетным. На сегодняшний день, к сожалению, они имеют около 40% этого рынка и сотрудничают со многими странами. Наша задача — также выбросить их оттуда», — подчеркнул глава Минэнерго.

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Министр подчеркнул, что сегодня Украина играет значительную роль среди государств, где существует атомная энергетика, а украинские атомщики имеют высокую квалификацию и ценятся во всем мире.

Среди долгосрочных задач отрасли — строительство новых ядерных блоков, новых атомных станций и малых модульных реакторов.

Атомная энергетика будет развиваться со строительством как новых крупных блоков, так и малых модульных реакторов. Сегодня это будущее, и весь мир движется в этом направлении. Украина будет одним из первых государств, где эти реакторы будут работать", — подчеркнул Герман Галущенко.

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