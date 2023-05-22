Украина начнет производство ядерного топлива — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина начнет производство ядерного топлива

Энергетика
62
Украина начнет производство ядерного топлива
Украина начнет производство ядерного топлива
Украина имеет чрезвычайный потенциал для развития своей атомной отрасли, в частности, в производстве ядерного топлива, уранодобывающей отрасли, а также строительстве малых модульных реакторов.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Глава Минэнерго обратил внимание на ключевую роль атомной отрасли в прохождении сверхсложного отопительного сезона 2022/2023. Он выделил краткосрочные задачи для отрасли.
«Первое и ключевое — это ЗАЭС. Когда она будет освобождена, у нас будет огромный вызов — как можно быстрее подсоединить станцию к украинской энергосистеме. Поэтому нам предстоит огромная работа», — отметил он.
Читайте также
Также глава Минэнерго отметил важность работы в направлении налаживания производства ядерного топлива.
«У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию Росатома в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только россией», — подчеркнул министр.
Место для вашей рекламы
Также Герман Галущенко отметил потенциал развития уранодобывающей отрасли, напомнив о соответствующих договоренностях о сотрудничестве между ГП «НАЭК «Энергоатом» с канадской компанией Cameco.
«Вопрос замещения россии на рынке урана тоже является приоритетным. На сегодняшний день, к сожалению, они имеют около 40% этого рынка и сотрудничают со многими странами. Наша задача — также выбросить их оттуда», — подчеркнул глава Минэнерго.
Читайте также
Министр подчеркнул, что сегодня Украина играет значительную роль среди государств, где существует атомная энергетика, а украинские атомщики имеют высокую квалификацию и ценятся во всем мире.
Среди долгосрочных задач отрасли — строительство новых ядерных блоков, новых атомных станций и малых модульных реакторов.
Атомная энергетика будет развиваться со строительством как новых крупных блоков, так и малых модульных реакторов. Сегодня это будущее, и весь мир движется в этом направлении. Украина будет одним из первых государств, где эти реакторы будут работать", — подчеркнул Герман Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.