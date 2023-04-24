В Украине построят до 20 атомных энергоблоков — Finance.ua

В Украине построят до 20 атомных энергоблоков Сегодня 11:46 — Энергетика

В Украине построят до 20 атомных энергоблоков

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и американская компания Holtec International заключили соглашение о сотрудничестве по развертыванию малых модульных реакторов (ММР).

Об этом Энергоатом сообщил в Фейсбуке

Соглашение предусматривает строительство до 20 легководных реакторов SMR-160 с реализацией первого пилотного проекта и выхода на минимальную регулируемую мощность реактора и подключение к сети до марта 2029 года. Также оно включает в себя углубление сотрудничества между компаниями, направленное на укрепление энергетической безопасности Украины.

Церемония заключения соглашения состоялась в Украине и в Соединенных Штатах Америки. Так, президент Энергоатома Петр Котин подписал документ в Киеве, президент и исполнительный директор Holtec International доктор Крис Сингх — в Камдене, штат Нью-Джерси, США.

Участие в церемонии приняли также министр энергетики Украины Герман Галущенко и вице-президент Holtec International по деятельности в Украине Риаз Аван.

Как отметил Галущенко, строительство в Украине малых модульных реакторов не только будет способствовать укреплению энергетической безопасности государства, но и позволит заменить разрушенные российскими атаками теплоэнергетические мощности и достичь целей декарбонизации.

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«Украина обладает значительным кадровым потенциалом для развития ведущих атомных технологий и будет прилагать максимум усилий, в том числе в сотрудничестве и с американскими партнерами, для вытеснения с мирового рынка российской атомной отрасли. ММР — мощная технология, которая также позволит нам децентрализовать генерацию», — отметил он.

Президент Энергоатома со своей стороны подчеркнул, что соглашение с Holtec International основывается на 20-летнем опыте успешного сотрудничества между компаниями. По его словам, оно позволит внедрить перспективные, безопасные, чистые, надежные и эффективные технологии малых модульных реакторов и сделать Украину ведущей страной в области чистой энергетики.

Отмечается, что данные проекты требуют мощных инвестиций в отечественную энергетику в целом и атомную в частности.

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Для реализации таких проектов и лучшей координации действий будет создан Совместный проектный офис, где кроме представителей Энергоатома и Holtec International будут работать сотрудники Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, Министерства энергетики Украины и всемирно известных компаний Mitsubishi, Hyundai и других.

«Holtec International имеет особую честь и привилегию подписать соглашение о сотрудничестве с Энергоатомом по развертыванию наших усовершенствованных ядерных реакторов SMR-160 в Украине. Мы благодарны уважаемому министру энергетики Галущенко и уважаемому президенту Энергоатома, которые представляют ваше правительство Украины, за то, что они восстановили доверие вашего государства к нашей компании, выбрав наши чрезвычайно безопасные реакторы SMR-160 и Holtec International как партнера для удовлетворения потребностей страны в чистой энергии», — заявил во время церемонии подписания доктор Крис Сингх.

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Он заверил, что Holtec International поможет построить и ввести в эксплуатацию 20 реакторов SMR-160 в рекордно короткие сроки.

«Мы стремимся помочь украинскому народу восстановить свою энергетическую инфраструктуру, когда российских агрессоров выгонят из страны», — добавил Сингх.

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Укрінформ По материалам:

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