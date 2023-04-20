Миллиарды долларов и более 6 лет: что нужно для восстановления энергосистемы Украины (мнение эксперта) — Finance.ua
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Миллиарды долларов и более 6 лет: что нужно для восстановления энергосистемы Украины (мнение эксперта)

Энергетика
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Миллиарды долларов и более 6 лет: что нужно для восстановления энергосистемы Украины (мнение эксперта)
Миллиарды долларов и более 6 лет: что нужно для восстановления энергосистемы Украины (мнение эксперта)
Украине для полного восстановления энергетической системы понадобится до 5-7 лет. При этом для того, чтобы восстановить нормальное рабочее состояние, потребуется примерно 2-2,5 года.
Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью OBOZREVATEL.
«Никто же не будет восстанавливать то, что было. То есть друг к другу с тем, что у нас было раньше. Это будет другая энергосистема, иначе сконфигурированная, гораздо более углеродно нейтральная, более экологичная, более эффективная. Но из того состояния, в котором мы сейчас, просто для того, чтобы восстановить хорошее рабочее состояние, нам нужно будет 2-2,5 года. А для того, чтобы прийти к какому-то действительно надежному и энергосистеме уже новой системы, то это 5-7 лет», — сказал эксперт.
Сколько денег нужно на восстановление?
Харченко отметил: для того, чтобы просто восстановить мощности только умеренно-базового уровня в течение 2023-2024 годов нужно около $2 млрд. Но это сумма не для полного восстановления, а только на то, чтобы привести энергосистему в сознание.
«А дальше очень трудно оценивать, потому что есть много открытых вопросов: будет ли строиться атомная генерация или не будет, как много будет биомассовой генерации, какие именно источники средств удастся привлечь, появляются ли у нас частные инвестиции? Многие вопросы», — подытожил специалист.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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