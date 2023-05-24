Одна из стран ЕС может отказаться от строительства АЭС с российскими ядерными реакторами — Finance.ua

Одна из стран ЕС может отказаться от строительства АЭС с российскими ядерными реакторами Сегодня 06:37 — Энергетика

Одна из стран ЕС может отказаться от строительства АЭС с российскими ядерными реакторами

Болгария намерена поручить французской компании EDF проанализировать возможность завершения проекта строительства атомной электростанции Белене на берегу Дуная с российскими ядерными реакторами, которые она купила 6 лет назад.

Об этом сообщает Euractiv

Как известно, соответствующий проект по строительству второй АЭС в Болгарии замораживался несколько раз и длится уже 40 лет. Болгария заказала два российских ядерных реактора для проекта в Белене шесть лет назад, но после начала полномасштабного вторжения россии в Украину участие российских компаний в завершении проекта стало невозможным.

Альтернативой является постройка двух новых американских атомных реакторов на месте ныне действующей АЭС в городе Козлодуй.

Временное правительство, назначенное президентом Болгарии Руменом Радевым, хочет, чтобы парламент решил, продолжать ли ядерный проект в Белене или искать покупателей на российское оборудование.

В то же время Министерство энергетики Болгарии ожидает предложений от компании «EDF» об условиях и цене достройки проекта с российскими реакторами без участия россии.

Страна также ожидает предложения от американской компании Westinghouse по возведению новых реакторов на АЭС в Козлодуе.

Министр энергетики Росен Христов 19 мая сообщил, что государственные инвестиции Болгарии в проект АЭС составили 1,25 миллиарда евро.

«У нас есть активы на 1,25 миллиарда евро, за обслуживание которых мы платим несколько миллионов в год, и Болгарии давно пора принять решение о важном стратегическом активе», — сказал Христов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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