Еврокомиссия оштрафовала производителя Milka и Oreo на €337,5 миллиона за искусственное завышение цен — Finance.ua

Еврокомиссия оштрафовала производителя Milka и Oreo на €337,5 миллиона за искусственное завышение цен Сегодня 21:30 — Фондовый рынок

Еврокомиссия оштрафовала американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 миллиона евро за антиконкурентное поведение и искусственное завышение цен на продукты питания.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Европейская комиссия оштрафовала Mondelez International, Inc. (Mondelēz) на 337,5 млн евро за препятствование трансграничной торговле шоколадом, печеньем и кофейными продуктами между государствами-членами ЕС, что нарушает правила конкуренции сообщества», — говорится в сообщении.

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Компания Mondelēz со штаб-квартирой в США является одним из крупнейших в мире производителей шоколада и печенья. Ее портфолио включает в себя известные бренды, такие как Côte d’Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone и TUC, а до 2015 года — кофейные бренды HAG, Jacobs и Velours Noir.

Расследование ЕК выявило, что компания Mondelēz нарушила правила конкуренции ЕС, участвуя в антиконкурентных соглашениях или согласованных действиях, направленных на ограничение трансграничной торговли различными видами шоколада, печенья и кофе; путем злоупотребления своим доминирующим положением на определенных национальных рынках для продажи шоколадных таблеток.

Такие действия компании не позволяли розничным торговцам закупать эти продукты у государств-членов по более низким ценам, поэтому Mondelēz поддерживали более высокую стоимость продукции. Это нанесло ущерб потребителям, которые в конце концов платили больше за шоколад, печенье и кофе, заявили в отделе конкуренции ЕС.

Напомним, в мае 2023 года НАПК внесло американскую компанию Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.

По данным агентства, интересы компании, имеющей годовую прибыль около 26 млрд дол. и работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО «Мон'дэлис Русь», имеющее три завода.

По итогам 2022 г. прибыль российского филиала Mondelez International составила 339 млн дол. (+303% за год), выручка — более 1 млрд дол. (+38% в год). Бюджет агрессора компания пополнила более чем на 61 млн дол. налогов.

Укрінформ По материалам:

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