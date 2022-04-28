Война в Украине принесла производителю Milka и чипсам «Люкс» Mondelez дополнительные расходы $143 млн — Finance.ua
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Война в Украине принесла производителю Milka и чипсам «Люкс» Mondelez дополнительные расходы $143 млн

Сегодня 07:20Фондовый рынок
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Война в Украине принесла производителю Milka и чипсам «Люкс» Mondelez дополнительные расходы $143 млнВойна в Украине принесла производителю Milka и чипсам «Люкс» Mondelez дополнительные расходы $143 млн, el-komplekt.com.ua
Американская компания Mondelēz International, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, оценила свои потери и дополнительные расходы в первом квартале 2022 года из-за развязанной россией войны против Украины в $143 млн (после уплаты налогов — $145 млн).
«В феврале 2022 года россия начала военное вторжение в Украину, и компания закрыла свои операции и объекты в Украине. В марте 2022 года серьезно пострадали два украинских производства компании в Тростянце и Вышгороде», — отмечается в квартальном отчете компании вечером во вторник.
Согласно ему, в эту сумму вошли $75 млн, отраженных в обесценении этих и других активов и расходы на выход, $44 млн — в себестоимости продаж и $24 млн — в маркетинговых, общих и административных затратах.
Как сообщалось, ЧАО «Монделис Украина» (ранее — «Крафт Фудз Украина») входит в группу компаний Mondelēz International (США), холдинговой компанией которой является Mondelēz Nederland Services BV (Нидерланды).
В состав компании в Украине входят Тростянецкая кондитерская фабрика (Сумская обл.) и дочернее предприятие ООО «Чипсы Люкс» (Киевская обл.).
С 2003 года «Монделис Украина» руководит развитием бизнеса на рынке Молдовы, с 2005 года — на рынках Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана, а с 2008 года — также на рынках Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.
Бизнес компании в Украине по состоянию на осень прошлого года составил более $400 млн. Более $200 млн «Монделис Украина» инвестировала в развитие бизнеса в Украине.
«Монделис Украина» реализует продукцию под торговыми марками «Корона», Milka, «Мишка» Барни, Tuc, «Belvita! Доброе утро!», «Люкс», Halls, Dirol, Picnic и другие.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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