Производитель Oreo и Milka заявил о сокращении деятельности в россии — Finance.ua

Производитель Oreo и Milka заявил о сокращении деятельности в россии
Американский производитель продуктов, напитков и кондитерских изделий Mondelez сообщил о сокращении операций в россии.
Об этом пишет «Голос Америки».
Также компания планирует создать на российском рынке отдельный бизнес с самодостаточной цепочкой поставок до конца года.
Такое решение в Mondelez приняли после того, как чикагский производитель столкнулся со значительным корпоративным бойкотом в странах Северной Европы из-за своего присутствия в россии.
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Компания заявила, что прекратила новые капиталовложения, запуск продуктов и расходы на рекламу в российских медиа.
«В результате этих действий… общие объемы сократились… и как объемы нашего импорта, так и доля рынка значительно уменьшились», — говорится в заявлении компании.
Mondelez производит товары таких брендов как Oreo, Toblerone, Milka, 7 days, «Барни» и других.
Справка Finance.ua:
- Нацагентство по предотвращению коррупции внесло американскую транснациональную компанию по производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.
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