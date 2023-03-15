Еврокомиссия одобрила план реформы рынка электроэнергии ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия одобрила план реформы рынка электроэнергии ЕС

Энергетика
45
Еврокомиссия одобрила план реформы рынка электроэнергии ЕС
Еврокомиссия одобрила план реформы рынка электроэнергии ЕС
Европейская комиссия во вторник утвердила реформу рынка электроэнергии, чтобы защитить граждан от внезапных скачков цен, ускорить использование возобновляемых источников энергии и сделать ЕС более энергонезависимым.
Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Более двух десятилетий структура рынка электроэнергии хорошо служила европейским компаниям и потребителям, позволяя им пользоваться преимуществами единого рынка. Однако энергетический кризис, вызванный нападением россии на Украину, выявил ряд недостатков в текущей системе, которые необходимо было устранить», — пояснила Симсон.
Читайте также
План Еврокомиссии направлен на постепенный отказ от использования газа в производстве электроэнергии после того, как из-за вторжения россии в Украину цены стали нестабильными.
По словам Симсона, реформа будет направлена на то, чтобы сделать счета за электроэнергию европейских потребителей и компаний более независимыми от краткосрочных рыночных цен. Реформа также ускорит использование возобновляемых источников энергии и улучшит защиту потребителей.
Читайте также
Предложение Еврокомиссии теперь рассмотрят Европарламент и государства-члены ЕС, прежде чем план можно будет превратить в серию законов, что займет по меньшей мере несколько месяцев.
«Я действительно верю, что парламент и (государства-члены. — Ред.) готовы рассматривать это как приоритет. Это значит, что некоторые части этого предложения могут... помочь нам уже в следующем году», — отметила Симсон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.