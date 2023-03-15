Еврокомиссия одобрила план реформы рынка электроэнергии ЕС — Finance.ua

Еврокомиссия одобрила план реформы рынка электроэнергии ЕС Сегодня 10:45 — Энергетика

Еврокомиссия одобрила план реформы рынка электроэнергии ЕС

Европейская комиссия во вторник утвердила реформу рынка электроэнергии, чтобы защитить граждан от внезапных скачков цен, ускорить использование возобновляемых источников энергии и сделать ЕС более энергонезависимым.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Более двух десятилетий структура рынка электроэнергии хорошо служила европейским компаниям и потребителям, позволяя им пользоваться преимуществами единого рынка. Однако энергетический кризис, вызванный нападением россии на Украину, выявил ряд недостатков в текущей системе, которые необходимо было устранить», — пояснила Симсон.

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План Еврокомиссии направлен на постепенный отказ от использования газа в производстве электроэнергии после того, как из-за вторжения россии в Украину цены стали нестабильными.

По словам Симсона, реформа будет направлена на то, чтобы сделать счета за электроэнергию европейских потребителей и компаний более независимыми от краткосрочных рыночных цен. Реформа также ускорит использование возобновляемых источников энергии и улучшит защиту потребителей.

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Предложение Еврокомиссии теперь рассмотрят Европарламент и государства-члены ЕС, прежде чем план можно будет превратить в серию законов, что займет по меньшей мере несколько месяцев.

«Я действительно верю, что парламент и (государства-члены. — Ред.) готовы рассматривать это как приоритет. Это значит, что некоторые части этого предложения могут... помочь нам уже в следующем году», — отметила Симсон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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