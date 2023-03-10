В ЕС решили сократить энергопотребление на 11% к 2030 году — Finance.ua

В ЕС решили сократить энергопотребление на 11% к 2030 году Сегодня 21:35 — Энергетика

Совет ЕС и Европарламент согласовали решение о сокращении потребления энергии к 2030 году на 11,7% по сравнению с официальным прогнозом, подготовленным Еврокомиссией в 2020 году.

Об этом говорится в постановлении, распространенном 10 марта.

«Председатель Совета ЕС и Европейский парламент достигли предварительного политического соглашения сократить финальное энергопотребление ЕС на 11,7% к 2030 году. Страны-члены смогут использовать гибкий подход для достижения этой цели», — говорится в документе.

Отмечается, что финальное энергопотребление должно составить 763 млн тонн в нефтяном эквиваленте, а первичное — 993 млн тонн.

Теперь решение законодательных органов Евросоюза должны утвердить все 27 стран-участниц.

По данным Еврокомиссии, в 2021 году финальное энергопотребление в ЕС составило 952 миллиона тонн в нефтяном эквиваленте. Оно выросло на 5% по сравнению с «пандемийным» 2020 годом.

Напомним, предложение о пересмотре Директивы по энергоэффективности касается аспектов климатического перехода ЕС в рамках пакета Fit for 55, представленного в 2021 году.

Инициатива направлена на приведение законодательной базы ЕС в области климата и энергетики в соответствие с климатической нейтральностью до 2050 года.

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