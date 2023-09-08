Еврокомиссия назвала компании и сервисы, попавшие под действие правил цифрового рынка ЕС — Finance.ua

Еврокомиссия назвала компании и сервисы, попавшие под действие правил цифрового рынка ЕС Сегодня 03:10 — Фондовый рынок

Еврокомиссия назвала компании и сервисы, попавшие под действие правил цифрового рынка ЕС

Европейский Союз объявил список шести технологических гигантов, к которым будут применяться новые правила конкуренции на цифровых рынках.

Об этом говорится в официальном сообщении ЕК

В список попали 6 технологических компаний: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft.

В список сервисов вошли: соцсети (TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn), N-IICS или службы обмена сообщениями (WhatsApp, Messenger), посреднические услуги (Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store, Meta Marketplace), обмен видео (YouTube), рекламные услуги (Google, Amazon, Meta), браузеры (Chrome, Safari), поисковая система (Google Search) и оперативные системы (Android, iOS, Windows).

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Теперь компании будут иметь шесть месяцев, чтобы обеспечить полное соответствие обязательствам нового европейского законодательства для сервисов, попавших в эту категорию.

В то же время Еврокомиссия сообщила, что начала четыре проверки для оценки заявлений компаний Microsoft и Apple о том, что некоторые их сервисы не подпадают под критерии, чтобы входить в этот список. Речь идет о Bing, Edge, Microsoft Advertising и iMessage. Проверка должна быть завершена в течение максимум 5 месяцев. То же касается и iPadOS от Apple. Эту проверку следует завершить в течение максимум 12 месяцев.

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Кроме этого, ЕК пришла к выводу, что Gmail, Outlook.com и Samsung Internet Browser не следует относить к данной категории — Alphabet, Microsoft и Samsung предоставили для этого достаточно обоснованные аргументы.

Как известно, цель Закона о цифровых рынках состоит в том, чтобы не дать компаниям навязывать несправедливые условия для бизнеса и пользователей. Также документ призван обеспечить открытость важных цифровых услуг.

В список попадают компании с определенным уровнем оборота в Европе и количество пользователей. Закон налагает на них множество обязательств.

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