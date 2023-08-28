В ЕС вступил в силу закон о цифровых услугах — Finance.ua

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В ЕС вступил в силу закон о цифровых услугах

Технологии&Авто
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В ЕС вступил в силу закон о цифровых услугах
В ЕС вступил в силу закон о цифровых услугах
В Евросоюзе вступил в силу закон о цифровых услугах, предусматривающий новые обязательства для интернет-платформ, в частности Facebook, Apple Store и нескольких служб Google.
Об этом сообщает Reuters.
С 25 августа интернет-гиганты столкнутся с новыми обязательствами, в том числе по предотвращению распространения вредоносного контента, блокированию или ограничению определенных методов таргетинга на пользователей и обмену некоторыми внутренними данными с регуляторными органами и связанными с ними исследователями.
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В настоящее время правила будут применяться только к 19 крупнейшим онлайн-платформам, имеющим более 45 миллионов пользователей в ЕС. Однако с середины февраля следующего года закон будет касаться и различных онлайн-платформ независимо от их охвата.
Любая фирма должна будет уплатить штраф в размере до 6% мирового оборота в случае нарушения нового закона. При многократном нарушении правил платформам может быть вообще запрещено работать в Европе.
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Две из компаний, попавших в список регулирования — гигант электронной коммерции Amazon и немецкий ритейлер одежды Zalando — оспаривают в суде свое включение в список.

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По материалам:
Укрінформ
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