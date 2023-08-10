В Украине приняли закон о цифровом контенте и цифровых услугах — Finance.ua

В Украине приняли закон о цифровом контенте и цифровых услугах Сегодня 15:02 — Казна и Политика

В Украине приняли закон о цифровом контенте и цифровых услугах

Верховная Рада Украины приняла закон о цифровом контенте и цифровых услугах.

Об этом народный депутат от парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме

Он уточнил, что за принятие документа № 6576 проголосовали 277 депутатов.

Цель документа

Целью закона является объективно обусловленная необходимость моделирования правового регулирования гражданско-правовых отношений между исполнителем и потребителем о предоставлении на основании договора цифрового контента и (или) цифровой услуги, а также законодательного установления действенного правового инструментария защиты прав потребителей, которым предоставляется цифровой контент и (или) цифровая услуга.

Что предлагает закон

Законом определена сфера гражданских правоотношений, на которые распространяются его положения, выделены субъективные и объективные критерии соответствия цифрового контента и (или) цифровой услуги условиям заключенного договора, установлены правовые последствия непредоставления цифрового контента и (или) цифровой услуги по договору, а также несоответствия предоставленного цифрового контента и (или) цифровой услуги требованиям, определены основания и правовые последствия отказа от договора, по которому предоставляется цифровой контент и (или) цифровая услуга.

За нарушение требований закона к субъектам ведения хозяйства применяются санкции в виде штрафа.

Размеры штрафов

В случае нарушения прав потребителей, что связано с предоставлением цифрового контента и/или цифровой услуги, — в десятикратном размере стоимости цифрового контента и/или цифровой услуги исходя из цен, действовавших при покупке такого цифрового контента и/или цифровой услуги, но не менее пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В то же время в случае нарушения прав потребителей, что связано с соответствием цифрового контента и/или цифровой услуги, — в размере 300 процентов стоимости предоставленных цифрового контента и/или цифровой услуги с нарушением требований настоящего закона о соответствии цифрового контента и/или цифровой услуги, но не менее 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а в случае, если в соответствии с законом предприятие не ведет обязательный учет доходов и расходов или если цифровой контент и/или цифровая услуга были предоставлены в обмен на персональные данные потребителя — в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Ожидается, что закон будет способствовать эффективному осуществлению и защите прав потребителей, которым по договору предоставляется цифровой контент и (или) цифровая услуга, а также определению четких тенденций формирования результативного рынка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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