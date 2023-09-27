Еврокомиссия надеется на восстановление прошлогоднего объема украинского транзита через Польшу — Finance.ua

Еврокомиссия надеется на восстановление прошлогоднего объема украинского транзита через Польшу Сегодня 07:32 — Аграрный рынок

Еврокомиссия надеется на восстановление прошлогоднего объема украинского транзита через Польшу

Еврокомиссия надеется на расширение мощности «коридоров солидарности» ЕС, в частности через Польшу, поскольку объемы перевозок из Украины по этому маршруту в этом году уменьшились втрое по сравнению с прошлым годом.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александром Кубраковым заявила еврокомиссар по транспорту Адина Велян (Adina Vălean).

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«Мы рассматриваем предполагаемый объем сельскохозяйственных товаров из Украины и соблюдение обязательств. Сейчас мы ожидаем определенных улучшений, например, в октябре, на Сулинском канале, относительно его способности. Мы планируем продолжить хорошие показатели, которые есть сейчас. Должна сказать: все еще существуют неиспользованные возможности по другим (направлениям) „коридоров солидарности“, например, в Польше. Мы надеемся, что с повышением в использовании этих способностей, как это было по крайней мере в начале, — потому что мы видели снижение позже — мы сможем увеличить цифры до 4 миллионов тонн (в месяц. — Ред.)», — отметила еврокомиссар.

Она добавила, что в настоящее время 60 процентов всех перевозок украинской сельскохозяйственной продукции приходится на Румынию, поскольку использование ее дунайских портов и порта Констанцы является наиболее «естественным» и выгодным. В то же время еврокомиссар ответила на уточняющий вопрос журналистов об изменениях в объемах перевозок украинского продовольственного экспорта из-за «коридоров солидарности в Польше.

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«В случае с Польшей: если вы посмотрите на цифры, как объем перевозки товаров в этом году изменился по сравнению с прошлым годом, вы увидите, что он втрое меньше. Это означает, что возможности существуют, но они не полностью используются в данный момент. По разным причинам, которые мы не хотели бы комментировать. Но мы видим, что возможности присутствуют», — заявила Адина Велян.

Как уже сообщалось, после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС и его страны-члены начали оказывать Украине существенную политическую, экономическую, гуманитарную и военную помощь. В частности, уже в мае 2022 года ЕС положил начало «коридорам солидарности» на границах с Украиной, которые позволили Украине продолжать собственный зерновой экспорт на мировой рынок в условиях блокады россией украинских черноморских портов.

В июле текущего года россия остановила свое участие в Черноморской зерновой инициативе, начатой ​​благодаря усилиям ООН и Турции, после чего «коридоры солидарности» ЕС через сушу и внутренние водные транспортные артерии Европы остались для Украины почти единственной возможностью продолжать экспортно-импортные операции.

Укрінформ По материалам:

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