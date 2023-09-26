В Еврокомиссии рассказали, сколько Украина заработала летом на агроэкспорте — Finance.ua

В Еврокомиссии рассказали, сколько Украина заработала летом на агроэкспорте Сегодня 09:12 — Аграрный рынок

В Еврокомиссии рассказали, сколько Украина заработала летом на агроэкспорте

В Еврокомиссии подсчитали, сколько сельскохозяйственной продукции удалось вывезти из Украины с 22 мая по 23 августа 2023 года. В этот период пограничные с Украиной страны ЕС были закрыты для импорта украинских пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, а россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

Благодаря полосам солидарности (маршруты, позволяющие Украине экспортировать зерно по реке, автодорогам, железной дороге) в ЕС выехало более 53 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, в том числе около 48 млн тонн зерновых, масличных и другой сопутствующей продукции.

«По оценкам этот экспорт принес Украине около 38 миллиардов евро общего дохода, но за то же время Украина также импортировала 34 миллиона тонн товаров через пути солидарности на сумму около 70 миллиардов евро. Это свидетельствует о том, что наше экономическое партнерство растет как за счет экспорта, так и импорта», — заявила в Брюсселе Адина Велян, еврокомиссар по транспорту.

Еврокомиссар также отметила, что за август 2023-го через полосы солидарности удалось экспортировать около четырех миллионов тонн агропродукции из Украины, тогда как во время их запуска этот показатель был вдвое ниже, передает корреспондент Радио Свобода.

Все стороны также инвестировали значительные средства в инфраструктуру, включая промышленность. За последний год это окупилось. Мы превзошли первоначальные ожидания по объемам транспортировки полос солидарности, и эти линии фактически стали спасением для Украины", — отметила Велян.

Отвечая на вопрос журналистов относительно прогноза на сентябрь, Велян отметила, что есть надежда «по крайней мере, сохранить хорошие цифры, которые имеем сейчас».

«Сейчас мы ждем некоторых улучшений в октябре, например, на Сулинском канале, и надеемся, что это также повлияет на увеличение мощности того, что мы можем туда отправлять (…). На других линиях солидарности — дорогах, таких как Польша, все еще есть неиспользованная пропускная способность (…). Мы сможем увеличить цифру в четыре миллиона тонн», — резюмировала Велян.

Радіо Свобода По материалам:

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