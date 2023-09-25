С приближением Украины к вступлению в ЕС количество экономических дискуссий будет расти, — Минагро — Finance.ua
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С приближением Украины к вступлению в ЕС количество экономических дискуссий будет расти, — Минагро

Аграрный рынок
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С приближением Украины к вступлению в ЕС количество экономических дискуссий будет расти, — Минагро
С приближением Украины к вступлению в ЕС количество экономических дискуссий будет расти, — Минагро
Среди законодательных норм, которые Украине нужно будет изменить перед вступлением в ЕС, 40% связано с сельским хозяйством и продуктами питания. Потому с приближением к Евросоюзу количество экономических дискуссий будет только увеличиваться.
Об этом в эфире общенационального марафона «Единые новости» сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
«Если взглянуть на общий перечень полученных в этом году от ЕС документов и вопросов, которые нам нужно подготовить или изменить перед вступлением в Евросоюз, мы увидим, что 40% из этого связано с сельским хозяйством и с продуктами питания. Следует понять, что с приближением к Евросоюзу количество экономических дискуссий будет увеличиваться», — сказал Сольский.

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Он также отметил, что не раз становился свидетелем бурных обсуждений во время встреч на заседаниях Еврокомиссии аграрных министров стран — членов ЕС.
«У каждой страны есть свои фермеры, свои переработчики, свои интересы. И эти интересы иногда идут вопреки интересам других членов объединения. Это обычная практика. Если вы хотите быть членом Евросоюза, будьте готовы постоянно профессионально, где-то публично, где-то непублично, защищать свои интересы. Мы привыкнем к этому, просто мы впервые с этим столкнулись, и у некоторых такая ситуация вызвала определенную эмоциональную реакцию», — отметил министр.
По материалам:
agrotimes.ua
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