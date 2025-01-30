Еврокомиссия начала переговоры с Украиной об изменении условий льготной торговли — комитет Рады Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Еврокомиссия начала переговоры с Украиной об изменении условий льготной торговли — комитет Рады

Европейская комиссия начала переговоры с Украиной на техническом уровне об изменении условий льготной торговли. Основные же переговоры могут начаться в ближайшее время. Действующее соглашение о беспошлинной торговле с Украиной предусматривает приостановку пошлин и квот на экспорт в ЕС до июня 2025 года.

Об этом сообщил комитет Верховной Рады по аграрной и земельной политике.

Парламентский комитет отмечает, что в 2025 году ожидаются сложные условия осуществления внешней торговли и высокие риски для отраслевого бизнеса из-за возможного изменения Евросоюзом условий льготной торговли для Украины.

Согласно сообщению, в ЕС сейчас ведутся технические переговоры о новых условиях льготной торговли для Украины.

Еврокомиссия якобы не планирует продлевать после 5 июня 2025 года особый льготный режим торговли с Украиной, который был введен в 2022 году для поддержки украинской экономики. В то же время речь не идет о возвращении к режиму торговли, который существовал до полномасштабного вторжения.

Среди вариантов рассматривается договоренность в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), которая могла бы предусматривать установление квот на отдельные виды агропродукции и дополнительные предохранители. Это, в свою очередь, могло бы способствовать интеграции Украины в единый рынок ЕС, считает комитет Рады.

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По информации еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Гансена, большинство министров сельского хозяйства высказываются в пользу соглашения DCFTA, а не продления нынешнего режима.

Предпочтение отдается движению в направлении DCFTA, где будут определены новые объемы экспорта и импорта.

«Европейская комиссия уже начала переговоры с Украиной по этому вопросу, но пока только на техническом уровне. Основные же переговоры могут начаться в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 мая 2024 года Европейский Совет одобрил соглашение о беспошлинной торговле с Украиной с усиленными защитными мерами для европейских фермеров.

В 2024 году Украина увеличила экспорт и импорт агропродукции. Агропродовольственная продукция составила 60% в общем экспорте Украины в 2024-м, и, несмотря на незначительное снижение по сравнению с рекордным показателем 2023 года (62%), достигнутый результат является вторым лучшим за всю историю независимости Украины.

Отличительной чертой 2024 года для украинского аграрного сектора экономики стал одновременно рост как экспорта, так и импорта продукции АПК.

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