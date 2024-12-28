Внешняя торговля Украины в 2021—2024 годах (инфографика) — Finance.ua
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Внешняя торговля Украины в 2021—2024 годах (инфографика)

Казна и Политика
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Внешняя торговля Украины в 2021—2024 годах (инфографика)
Внешняя торговля Украины в 2021—2024 годах (инфографика)
Экспорт товаров в ноябре несколько снизился по сравнению с рекордными в текущем году показателями октября до 3,70 млрд дол. США. В частности, экспорт агропродукции уменьшился до 2,31 млрд дол. по сравнению с 2,42 млрд. дол. в октябре.
Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций, предоставленном finance.ua.
Рост экспорта кукурузы и более высоких экспортных цен на подсолнечное масло было недостаточным, чтобы перекрыть более низкий экспорт ранних культур. Также несколько упал экспорт другой агропродукции (прежде всего продукции животноводства и пищевой промышленности).
Внешняя торговля Украины в 2021—2024 годах (инфографика)
Экспорт продукции металлургии снизился до 315 млн дол. в ноябре, что стало самым низким показателем в этом году. Металлурги отмечают низкие цены своей продукции на фоне высоких затрат. Резко снизился экспорт полуфабрикатов из стали и проката, что частично компенсировалось ростом экспорта чугуна.
Экспорт минеральных продуктов несколько увеличился на фоне роста экспортных цен на железную руду. Экспорт продукции машиностроения и других промышленных товаров снизился в ноябре, хотя оставался на высоком уровне.
Импорт товаров в ноябре почти не изменился по сравнению с октябрем и составил 6,22 млрд долларов. Резкий рост оборонного импорта компенсировал уменьшение импорта по ряду других статей. Импорт машин и оборудования незначительно снизился до 2,25 млрд долл.: среди прочего несколько снизился импорт энергетического оборудования и грузовиков. Также снизился импорт продукции химической и других промышленных изделий. Импорт нефтепродуктов почти не изменился.
Также снизился импорт продукции химической и других промышленных изделий. Импорт нефтепродуктов почти не изменился, поскольку снижение цены преимущественно компенсировало рост физических объемов, которые были одними из самых больших с начала года.
По материалам:
Finance.ua
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